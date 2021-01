Vijf onverwachte voordelen van rijden op CNG

Overweeg je om een nieuwe wagen aan te schaffen? Laat je oog dan ook eens vallen op een auto die rijdt op aardgas, want die zijn in opmars. Niet onlogisch als je weet dat ze groener en zuiniger zijn dan je zou denken.

De meeste mensen associëren aardgas met de verwarming van hun woning, maar de brandstof is ook uitstekend geschikt om auto’s mee aan te drijven. Het aantal wagens dat rijdt op aardgas of CNG (Compressed Natural Gas) neemt toe. Dat is omdat aardgas de groenste fossiele brandstof is en het je aan de pomp een serieuze slok op de borrel scheelt. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het aantal CNG-rijders in België sinds 2014 toenam van 650 tot meer dan 23.000.

Proper

België telt bijna 150 CNG-station die allemaal bevoorraad worden via ondergrondse gasleidingen, waardoor er geen grote trucks de baan op moeten. In vergelijking met diesel of benzine stoot het ook 90% minder stikstof, 77% minder fijn stof en 7 tot 16% minder CO2 uit. CNG is dus beter voor zowel milieu als klimaat alsook voor onze gezondheid. Kies je voor bio-CNG, dat gemaakt is van mest- en restafval, dan stoot je zelfs 100% minder CO 2 uit. Een extra voordeel is dat je met een auto op aardgas steeds toegang hebt tot een lage-emissiezone.

Goed voor de portemonnee

CNG levert ook voordelen op aan de pomp en op vlak van bereik. Aan de pomp is de prijs bijna 40 tot 50% lager dan die van een diesel- of benzinewagen, Met een kilogram CNG rijd je wagen even ver als 1,3 liter diesel en 1,5 liter benzine. Gas is niet alleen goedkoper aan de pomp, een CNG-voertuig heeft tevens geen dure roetfilter nodig en kost minder in onderhoud.

Ga waar je wil

Met een auto op aardgas moet je ook niet inboeten op je bewegingsvrijheid. Afhankelijk van het model en de grootte van je tank, reikt de autonomie van je wagen zo’n 300 tot 800 kilometer ver, waarvan de meeste kilometers op aardgas worden afgelegd. Is de CNG op, dan schakelt de motor automatisch over op benzine. Je moet ook geen schrik hebben om zonder aardgas te vallen. Langs de Europese wegen vind je 4.000 voorziene tankstations.

Een auto voor iedereen

De tijd dat automerken geen of amper CNG-wagens in hun aanbod hadden, ligt al lang achter ons. Tegenwoordig vindt iedereen op de markt wel een model dat bij hem past. Zo heeft Seat van zijn bekende modellen Ibiza, Arona, Leon en Leon Break een TGI-versie waarmee je zowel aardgas als benzine kunt tanken en ook Skoda biedt onder meer de Kamiq, Scala en Octavia Combi aan met CNG. Verder vind je ook in het gamma van Audi, Volkswagen, Fiat, BAIC, DFSK en SsangYong CNG-wagens. Er zijn trouwens ook verschillende bestelwagens op de markt die kunnen rijden op CNG, zoals de Fiat Ducato, Volkswagen Caddy of Iveco New Daily. Een CNG-auto komt zo goed als altijd goedkoper uit dan een elektrische wagen en het prijsverschil met een benzinewagen is tegenwoordig verwaarloosbaar.

Hoor de stilte

In tegenstelling tot enkele klassieke motoren, is een motor die op CNG draait opmerkelijk stiller, ook al werken ze volgens hetzelfde principe. Dat komt omdat een gasmotor minder trilt en dus 50% minder lawaai maakt. Bovendien is het een veilige brandstof, aangezien ze lichter is dan lucht en meteen oplost in de atmosfeer. Ook in parkeergarages zijn auto’s die op CNG rijden toegestaan, wat vroeger niet mocht voor wagens met een LPG-motor.

Interesse in rijden op CNG? Ontdek alle voordelen en hoeveel jij kan besparen. Of bekijk de getuigenissen van CNG-rijders.