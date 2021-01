Zo wordt je elektrische fiets diefstalproof

Fietsdiefstal is een ware plaag in België. Hoog tijd dus voor enkele waardevolle tips die ervoor kunnen zorgen dat jouw (elektrische) fiets niet gepikt wordt.

30.296 fietsen. Zoveel diefstallen werden er in 2019 geregistreerd in België volgens Touring. De verzekeraar baseert zich voor dat cijfer op gegevens van de federale politie. Er zijn echter maar weinig mensen die de diefstal van hun tweewieler ook aangeven (zowat 35%). Touring schat dat het werkelijke aantal zich dus eerder situeert rond de 85.000 per jaar, wat neerkomt op gemiddeld 232 fietsen per dag.

Laat je fiets graveren of labelen

Om je fiets te beschermen, raadt Touring alle fietsers ten stelligste aan om hun rijksregisternummer op het kader te laten graveren of te labellen met een sticker. «Een goed zichtbare gravure of sticker schrikt de dieven af en maakt het veel moeilijker om een fiets door te verkopen», onderstreept de organisatie Pro Velo. «Bij verlies of diefstal valt een gegraveerde fiets ook veel gemakkelijker te identificeren. Het rijksregisternummer laat geen enkele twijfel bestaan over wie de rechtmatige eigenaar is.» Touring raadt ook aan om een foto van de fiets en een kopie van de aankoopfactuur bij te houden. Die elementen kunnen van pas komen als je fiets teruggevonden wordt.

Een U-vormig fietsslot

Een fiets kost soms meerdere duizenden euro’s. Het is dan ook altijd een goed idee om meteen te investeren in een degelijk slot. Wij raden een stalen U-vormig fietsslot aan. Het ene is al dikker dan het andere, maar door de band horen ze vanwege hun stevigheid tot de meest betrouwbare beveiligingen. Om die te kraken moet je al komen aandraven met professioneel materiaal zoals een slijpmachine.

Als je je fiets goed wilt vastmaken, hou je ook beter enkele basisprincipes in het achterhoofd. Maak hem bijvoorbeeld vast aan een stevig en verankerd punt. Maak de fiets bovendien in de eerste plaats vast aan het fietskader en als het enigszins kan ook aan het voorwiel.

App tegen diefstal

Sommige modellen van elektrische fietsen zijn al uitgerust met een eigen geconnecteerd anti-diefstalsysteem. Mocht jouw fiets nog niet beschikken over zo’n waardevol hulpstuk, dan is het perfect mogelijk om er een te laten installeren. Het principe is eenvoudig: om de fiets los te maken, moet je gebruikmaken van je smartphone en een speciale app. Bepaalde modellen hebben ook nog eens een akoestisch alarm. Zodra iemand de fiets verplaatst, stoot hij een alarmerend geluid uit dat niet onopgemerkt blijft en de dief het hazenpad doet kiezen. Tot slot zijn nog andere modellen voorzien van een geolokalisatiesysteem waarmee je het spoor van je gestolen fiets kan volgen en hem gemakkelijker weer kan opsporen.

Rol van de autoriteiten

De overheid speelt ook een rol in de strijd tegen fietsdiefstallen. Ze kan bijvoorbeeld gebruikmaken van ‘lokfietsen’. Die zijn uitgerust met een opsporingssysteem waardoor je ze gemakkelijk kan terugvinden bij diefstal. De methode wordt al toegepast in Nederland en heeft daar geleid tot de arrestatie van 600 mensen en een daling van het aantal fietsdiefstallen met 40%.