Wat kunnen we verwachten van bitcoin in 2021? Wat zijn de grote ontwikkelingen?

De bitcoin koers is sinds maart 2020 enorm opgeleefd. Door paniek op de markten door het coronavirus zakten de aandelenkoersen en de goudprijs. Opties op olie waren zelfs even negatief geprijsd. Bitcoin deelde in die malaise en zakte naar 4.500 euro. Inmiddels is de cryptomunt hersteld en staat de koers op meer dan 31.000 euro. Veel analisten verwachten dat dit nog maar het begin is, en dat het echte vuurwerk in 2021 zichtbaar wordt.

Verleden bepaalt toekomst

Om een uitspraak te kunnen doen over de toekomst, moeten we naar het verleden kijken. Elke tien minuten komen er nieuwe bitcoins bij. Deze nieuwe bitcoins worden als een beloning uitgekeerd aan miners, zij houden het bitcoinnetwerk veilig. Die beloning wordt elke vier jaar gehalveerd, wat betekent dat er steeds minder nieuwe bitcoins bijkomen.

De eerste keer dat de beloning werd gehalveerd was op 28 november 2012. Miners kregen in plaats van 50 bitcoins, nog maar 25 bitcoins. Op 9 juli 2016 werd deze beloning gehalveerd naar 12,5 en op 11 mei 2020 daalde dit aantal zelfs naar 6,25.

Wat kunnen we hiervan leren? Deze periodes van vier jaar zijn marktcycli. In alle vorige cycli deed de bitcoin koers er ongeveer anderhalf jaar over om op het hoogste punt van die vier jaar te komen.

Begin 2018 behaalde bitcoin een hoogtepunt van 16.700 euro, anderhalf jaar na de vorige halvering. Als deze trend zich doorzet, kunnen we tot eind 2021 (anderhalf jaar na de halvering van mei 2020) een groei verwachten. Analisten verwachten dat de vorige all time high tegen die tijd met grote cijfers wordt overschreden.

Veel beursgenoteerde bedrijven maakten de afgelopen maanden bekend te investeren in bitcoin. Denk aan MicroStrategy en Square. Op het moment dat zij lieten doorschemeren in bitcoin te stappen, stegen de respectievelijke aandelen koersen van deze bedrijven flink.

Maar ook banken zijn lovend over bitcoin. De Amerikaanse bank JPMorgan verwacht dat bitcoin nog drie keer zoveel waard kan worden en DBS, een grote bank uit Singapore, biedt sinds oktober cryptodiensten aan voor vermogende klanten.

Belofte uit verleden wordt waargemaakt

Het originele idee van bitcoin in 2008 was om een monetair systeem te bouwen waar geen tussenpersonen en banken aan te pas komen. In het Engels wordt dit Decentralised Finance genoemd, ofwel DeFi.

Anno 2021 is er een hele DeFi-sector opgebouwd. DeFi zijn bancaire diensten die decentraal worden uitgevoerd, en waar geen derde partij tussenzit. Al deze projecten maken gebruik van het netwerk van een andere cryptovaluta, namelijk Ethereum.

Een bank kan alleen diensten aanbieden als ze geld in huis hebben. Dat krijgen ze voornamelijk van Centrale Banken. Een DeFi-project kan ook alleen maar een lening verstrekken, rente uitbetalen of als onderpand dienen als er geld op het platform staat.

Dat geld wordt op een decentrale manier aangeleverd door gebruikers. Iedereen kan in de vorm van ethers (de munt van het Ethereum netwerk) liquiditeit leveren. In januari van 2020 stonden gebruikers voor ongeveer 510 duizend euro aan liquiditeit garant, verspreid over alle DeFi-projecten. Eind oktober is dat gegroeid naar 9,7 miljard euro.

De DeFi-sector bestaat net een jaar en heeft veel gebruikers getrokken en veel waarde weten te creëren. Analisten en investeerders zien dit als het begin, en verwachten dat het grote publiek in 2021 aanhaakt. Programmeurs werken op dit moment hard om DeFi in 2021 ook naar het netwerk van bitcoin te brengen. De bitcoin koers en DeFi gaan beiden een mooi 2021 tegemoet.