Vegan en zin om lekker te eten? Dit zijn dé aanraders van het moment

Voor de een is het ondenkbaar, voor de ander een tweede natuur. Dat de meningen over een plantaardig dieet sterk uit elkaar lopen, moge duidelijk zijn. Maar toch kan niemand ontkennen dat veganisme de laatste tijd aan een opmars bezig is.

Om de beweging nog wat extra in de kijker te zetten, organiseert de Belgische veganismevereniging BE Vegan elk jaar de Belgian Vegan Awards. Daarmee worden de beste veganistische producten en initiatieven in de bloemetjes gezet. Dit jaar ging vooral de Limburgse stad Hasselt met de aandacht lopen – maar liefst vijf van de elf awards gingen die richting uit.

Vegan Awards

Beste vegan product binnenland: vegan spareribs van The Vegan Butcher (Sint-Joost-ten-Node)

Beste vegan product buitenland: non-dairy Netflix and chill’d van Ben and Jerry’s

Meest opvallende nieuwkomer: Atelier Flori (Brugge)

Beste webshop: Sustainable Family (Kalmthout)

Beste pasta: Peas (Hasselt)

Beste lunch: Komkommertijd (Gent)

Beste ontbijt en brunch: De Sladerij (Hasselt)

Beste diner: Lento (Hasselt)

Beste catering, food truck: Sappig Juicetruck (Hasselt)

Beste fastfood: Botanique (Hasselt)

Beste keten: Greenway (Gent, Antwerpen Brussel en Leuven)

De awards worden uitgereikt op basis van consumentenstemmen. Dit jaar deelden niet minder dan 5.000 enthousiastelingen hun mening.