Met deze apps geef je je Instagramfoto’s de mooiste vintage look

Foto’s met een vintage look zijn al een tijdje helemaal terug van weggeweest. Maar altijd zo’n analoge camera meesleuren – terwijl we onze smartphone op zak hebben – is onhandig. Daarom gingen wij op zoek naar apps waarmee je die coole vintage vibe in enkele clicks aan je Instagramfoto’s kan toevoegen.

Prequel

Met Prequel kan je zowel je bestaande foto’s als video’s achteraf bewerken. Er zijn enkele effecten die je moet aankopen, maar de meeste kan je helemaal gratis gebruiken. Voor een coole analoge stijl moet je in de subcategorieën ‘films’, ‘retro’ en ‘frames’ zijn. Maak van je foto’s polaroids, geef ze de look alsof ze uit een fotoalbum zijn gescheurd, of doe alsof je ze met een filmcamera uit de nineties hebt gemaakt.

DAZE CAM

Als je een foto met DAZE CAM maakt, wordt die door de app meteen bewerkt. Niet tevreden met de toegewezen effecten? Dan kan je gelukkig alle instellingen nog aanpassen en je foto er helemaal laten uitzien zoals je wil. Ook foto’s die je al eerder maakte kan je bewerken met de app, al moet je daar wel een premiumaccount voor aankopen.

Afterlight

Met Afterlight kan je je foto’s op alle soorten manieren kan bewerken, maar voor vintage foto’s zijn de opties ‘dust’ en ‘light leak’ de leukste. Je creaties lijken net uit een oud fotoboek te komen, waarin de ene foto na al die jaren al wat meer beschadigd en bekrast is geraakt dan de andere.

Dispo

Dispo is dé app voor wie het gevoel van wegwerpcamera wil meemaken. Je kan er namelijk enkel mee fotograferen en net zoals bij een echte analoge camera, moet je een tijdje wachten voor je het resultaat kan zien. Je kan de foto’s die je met Dispo maakt namelijk pas de volgende ochtend om 9 uur kunnen bekijken. Spannend!

ShakeItPhoto

ShakeItPhoto verandert je smartphone dan weer in een polaroidcamera. Als je met deze app een foto maakt, zal die ook niet meteen verschijnen. Net zoals dat vroeger met polaroids moest gebeuren, zal je eerst met je telefoon moeten schudden. Dan verschijnt het resultaat langzaamaan.

Nomo

Met Nomo kan je je smartphone omtoveren tot allerlei verschillende soorten analoge camera’s, geïnspireerd op bestaande modellen. Fotografeer je vandaag met de Fujifilm Instax Mini? Of ge je toch liever voor een Leica of Olympus? Voor een #throwback naar je jeugd kan je zelfs kiezen voor de Game Boy Camera of de iPhone 2G, die uitkwam in 2007.