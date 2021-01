Lauren Versnick deelt liefdesbrief voor Jens Dendoncker: “De voorbije 2,5 jaar zijn niet altijd evident geweest”

Lauren Versnick (27) heeft naar aanleiding van het programma ‘Da’s Liefde!’ een openhartige brief geschreven aan haar vriend Jens Dendoncker (30). “Merci voor elke lach en elke traan”, klinkt het onder meer.

‘Da’s Liefde!’ is een nieuw programma waarin Jens Dendoncker de wetenschap over de liefde test aan de praktijk. In de eerste aflevering stonden Jens en Lauren tegenover elkaar en deelden ze hun onzekerheden.

Liefdesbrief schrijven

Om de liefde te eren, kan je nu een liefdesbrief schrijven aan je lief en die laten publiceren op de website van VTM. Lauren Versnick geeft alvast het goede voorbeeld. “Lieve Jens, lieve lieveling, 2,5 jaar nadat we in je living op de tonen van ‘Wicked game’ dansten, zijn we 2 poezen – Maurice en Toulouse – een aankoop van een appartement, een verbouwing, een pandemie en vele herinneringen verder.

Merci voor elke seconde. Merci voor elke lach, elke traan, elk compleet verzonnen verhaal waarvan je me wou doen geloven dat het echt was. Van sommige verhalen ken ik volgens mij nog steeds niet de ware toedracht.

Merci voor de vele discussies over onze verschillende muzieksmaak tijdens de autoritten. Ik denk dat we beide blij zijn met het gevonden compromis: Marco Borsato en Disney-klassiekers.

Ik bewonder je openheid en moed en ben dankbaar voor het feit dat we elkaars grootste supporter zijn. De voorbije 2,5 jaar zijn niet altijd evident geweest, maar samen zijn we gegroeid, met vallen en opstaan.

Merci voor alles, the good and the bad. Lauren

‘Da’s Liefde!’ is elke maandag te bekijken om 20.40 uur op VTM.