Kitten kruipt bij baby in bed. De reactie van het kindje is TE SCHATTIG! (video)

Op videobeelden is te zien hoe een jong katje in het bedje van de baby des huizes kruipt. De baby schrikt echter niet, integendeel…

Een Amerikaanse vrouw, ene Sonja, kreeg onlangs in het midden van de nacht een melding van de babyfoon dat er beweging in de babykamer was. Ze keek op het scherm en zag dat haar kitten op bezoek was bij haar dochtertje.

Knuffelmoment

Toen de baby wakker werd, pakte ze de kitten bij haar en knuffelde ze het beestje. “Dit is het schattigste dat ik ooit gezien heb”, klinkt het in de reacties. Sonja maakte overigens duidelijk dat het huis gerenoveerd wordt en de kitten daarom overal binnen kan. Zowel de kitten als de baby waren oké.