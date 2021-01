Vergeet de kaasplank! De chocomelkplank verovert het internet (foto’s)

Een kaas- of charcuterieplank is een klassiek aperitief in de winter. Vooral aan het haardvuur met zicht op een sneeuwlandschap wordt zo’n zouten snack een echte ervaring. Maar ook voor de zoetebekken is er nu een winterse versnapering op maat: de warme chocolademelk-plank!

Hou je van snoep, dan is de warme chocolademelk-plank een droom die in vervulling gaat. In plaats van blokjes kaas, olijven en stukjes worst liggen er marshmallows, stukjes chocolade en kerstkransjes op je borrelplank.

De horeca mag dan wel gesloten zijn, deze zoete verwennerij maak je thuis ook makkelijk zelf. Het enige wat je nodig hebt, zijn snoepjes in alle kleuren. Denk aan spekjes, marshmallows, zuurstokken en kleine koekjes. En brokjes chocolade voor je warme chocolademelk natuurlijk. Instagram wordt inmiddels overspoeld met de mooiste dessertplanken. Wij hebben ter inspiratie de meest bourgondische uitgezocht.

