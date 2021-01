Uiterlijk midden maart beslissing over zomerfestivals

«Er is met de festivalsector afgesproken dat er uiterlijk midden maart beslist wordt over de organisatie van de zomerfestivals.» Dat heeft Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) in het Vlaams Parlement gezegd. Het gemiddeld aantal coronabesmettingen is in ons land ondertussen opnieuw fors gestegen, maar de lijsten met vaccinatiecentra krijgen tegelijkertijd ook al meer vorm.

Door het coronavirus konden er vorig jaar geen grote zomerfestivals plaatsvinden. Maar wat met de zomerfestivals voor dit jaar?

Volgens Jan Jambon is er met de festivalsector afgesproken dat er uiterlijk midden maart een beslissing komt. Volgens Jambon moet er dan ook meer duidelijkheid zijn over de vaccinaties. «Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er voor de festivals opnieuw dingen mogelijk worden die vorig jaar niet mogelijk waren. Maar het is nu nog wat te pril om daar veel over te zeggen.»

Vaccinatiecentra

Ondertussen beginnen de lijsten met vaccinatiecentra stilaan vorm te krijgen. Zoals al langer geweten, komen er per eerstelijnszone in Vlaanderen één of twee centra. Voor Vlaams-Brabant is de lijst met centra bijna klaar. De grootste centra komen in de Brabanthal in Leuven, de Veilingsite in Kampenhout en de stadsfeestzaal van Aarschot. Vlaams-Brabant telt elf eerstelijnszones, wat dus neerkomt op een maximum van 22 centra.

Besmettingen blijven stijgen

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen is in ons land opnieuw fors gestegen. Het gemiddelde dagcijfer tussen 4 en 10 januari, 2.083 gevallen, lag 28% hoger dan in de week daarvoor. De forse stijging van het aantal besmettingen is al enkele dagen bezig. Er wordt wel meer getest momenteel.

De trend van het aantal opnames en overlijdens is wel nog steeds dalend, maar minder uitgesproken.