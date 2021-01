Snel en veilig ter plaatse via de fietssnelweg

Sinds de lockdownperiode fietsen we erop los. Steeds vaker wordt het stalen ros ook gebruikt om te pendelen naar school of naar het werk. Als je lange afstanden aflegt met de fiets wil je dat vooral snel en veilig kunnen doen. Dankzij de opmars van de fietssnelwegen in Oost-Vlaanderen kan je met een gerust hart vertrekken.

Een fietssnelweg is, zoals de term doet vermoeden, een fietspad voor vlot woon-werkverkeer. Ze vormen de verbinding tussen steden, woongebieden en grote tewerkstellingsplekken. Fietsers kunnen er vlot doorrijden omdat ze waar mogelijk voorrang krijgen en zich over een brede baan kunnen bewegen.

Via de fietssnelwegen die in opbouw zijn, kan je Oost-Vlaamse steden en economische knooppunten in een oogwenk bereiken. De paden liggen vaak langs spoorwegen, waardoor ze je kaarsrecht naar je bestemming brengen. De F4 gaat van Gent over Lokeren, Sint Niklaas en Beveren naar Antwerpen; de F45 van Gent naar Oudenaarde en de F7 van Gent over Deinze naar Kortrijk. Vanuit Deinze of Lokeren sta je in een halfuurtje in Gent.

Voordelen van een fietssnelweg

Een fietssnelweg kan jouw dagelijks leven een pak gemakkelijker maken. Files zijn verleden tijd, wat jou op weg naar kantoor heel wat stress en vertragingen bespaart. Als fietser ben je ook flexibel. Je vertrekt wanneer je wilt en waarheen je wilt. Fietsen is bovendien gezond en goed voor het milieu. Minder auto’s op de baan betekent ook een veiliger verkeer.

De fietssnelwegen zijn een product vanuit alle provincies en ook overal te vinden. Fietssnelwegen herken je aan het logo: een blauw driehoekig fietszadel met de letter F gevolgd door het nummer van de fietssnelweg. De bewegwijzering bevindt zich zowel op de grond als op bebording naast het fietspad.

Investering in de toekomst

Zo’n fietsnetwerk komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Provincie Oost-Vlaanderen investeert tijd en mensen in de aanleg van de ontbrekende stukken fietssnelweg. De financiering komt via Vlaanderen en de provincies. Ingenieurs en tekenaars werken aan de mobiliteit van de toekomst. Ook de lokale besturen zitten van bij de start van een project mee aan tafel. Zij werken ook vaak lokale fietsroutes uit die aansluiten op de fietssnelwegen. Hiervoor kunnen ze rekenen op subsidies vanuit de provincie.

Meer info vind je op www.fietssnelwegen.be en www.facebook.com/fietssnelwegen.