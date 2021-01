Dit zijn de reistrends voor 2021

Hoewel de mogelijkheden om op vakantie te gaan momenteel beperkt zijn, lopen de boekingen voor de lente en de zomer vlot binnen. Vooral vakantiehuizen blijven in trek. Belvilla, aanbieder van vakantiewoningen, deelt de meest opvallende reistrends en cijfers.

Een volgende reis plannen deden mensen al in de kerstvakantie. Ook al vierden we Kerstmis eind 2020 in beperkte kring, de drang om uit te kijken naar de volgende vakantie bleef groot. Dat is terug te zien in het aantal boekingen voor het voorjaar van 2021. Voor de zomermaanden is het nog wat afwachten. De mogelijkheid tot gratis annuleren zal hier een grote stimulans zijn, maar ook de angst om het gepaste vakantiehuis niet te vinden doordat alles volgeboekt zal zijn.

Vakantiewoning met wifi

De trend om veilig op vakantie te gaan in een vakantiehuis zet zich verder in 2021. Dat betekent dat mensen nog altijd kiezen voor de veiligheid van hun eigen bubbel of selecte gezelschap. Met een eigen keuken spelen ze op zeker, niet wetende of de horeca open zal zijn. Een ruim huis met een tuin, een eigen zwembad, privacy… het biedt vrijheid in tijden waarin onze vrijheid beperkt is. En dan is er ook nog… wifi. Ontzettend belangrijk omdat gasten vakantie en thuiswerken vaak willen combineren.

Populaire bestemmingen voor de Belgen

Momenteel zijn deze bestemmingen het populairst bij de Belgen, maar afhankelijk van de coronamaatregelen kan de situatie snel veranderen. Het boekingsgedrag blijft dus op het vlak van locaties nog erg spannend.