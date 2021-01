Dagelijks uren naar een scherm staren, wat doet dat met onze ogen?

Anno 2021 zijn onze ogen meer dan ooit op een scherm gericht. Tijdens ons werk, maar ook als we ’s avonds als ontspanning Netflixen of gretig door Instagram, Twitter en TikTok scrollen. Maar wat doet al dat blauw licht met je ogen? En kan je er iets aan doen?

Ons werk gebeurt op een computer, we volgen online lessen en we houden in coronatijden contact met onze collega’s, familie en vrienden via Zoom, Whatsapp of Facetime. Wanneer we ’s avonds in de zetel ploffen grijpen we als ontspanning naar een film of serie en scrollen we uren op sociale media. We kijken meer dan ooit op digitale schermen, maar wat doet die dagelijkse blootstelling aan blauw licht eigenlijk met onze ogen?

Schadelijk?

Blauw licht dat uitgestraald wordt door beeldschermen heeft een korte golflengte. Er is meer lichtverstrooiing, waardoor je ogen zich extra hard moeten inspannen om de lichtstralen te kunnen verwerken. Daardoor zullen je ogen zich minder makkelijk kunnen focussen en zal je minder vaak knipperen. Terwijl je normaal zo’n 15 keer per minuut knippert, halveert dat aantal als je naar een scherm staart. Het resultaat? Droge ogen.

Toch is niet elke soort blauw licht slecht voor je. Het blauw-violet licht dat je ogen vermoeid maakt, is verschillend van het blauw-turquoise licht dat je wakker houdt. Blauw-turquoise licht is hetzelfde licht dat door de zon wordt uitgestraald en kan gemakkelijk geabsorbeerd worden door onze ogen. Het is het licht waardoor je hersenen het onderscheid kunnen maken tussen dag en nacht. Het is niet schadelijk, maar je neemt het ook op uit beeldschermen. Als je je ogen er dus op de verkeerde momenten aan blootstelt, zullen je hersenen verward geraken en zal het je slaapritme verstoren.

Zo bescherm je je ogen

Gelukkig bestaan er verschillende manieren om je ogen te beschermen tegen te lange blootstelling aan blauw licht, waardoor je droge ogen, slapeloosheid of zelfs hoofdpijn kan vermijden. Zorg ervoor dat er altijd minimaal 60 centimeter afstand is tussen jou en het beeldscherm en neem om de twee uur minstens een kwartiertje rust. Er wordt aanbevolen om niet langer dan 5 à 6 uur per dag naar een beeldscherm te kijken. Als dat toch het geval is, kan een bril met een filter voor blauw licht de oplossing zijn. Die kan je bij verschillende optiekers vinden.