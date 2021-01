Vrouw probeert avondklok te omzeilen door ‘beestige’ wandeling met haar vriend

Een Canadese vrouw heeft de limieten van de coronamaatregelen afgetast door na de avondklok te gaan wandelen met haar vriend… aan de leiband. Het koppel kreeg een boete, maar de jonge vrouw was niet onder de indruk.

We zijn intussen al gewend aan de avondklok, maar in de Canadese provincie Québec is de coronamaatregel pas recent ingevoerd. Om een tweede coronagolf af te wenden ging de avondklok er afgelopen zaterdag voor de eerste maal om 20.00 uur (tot 5.00 uur ’s ochtends) in. Pech dus voor de jonge vrouw die zaterdagavond om 21.00 uur betrapt werd door de politie, al had ze wel een bijzonder excuus.

De vrouw beriep zich namelijk een uitzondering van de regel: wie een essentiële verplaatsing maakt of met de hond gaat wandelen, moet geen boete vrezen. De vrouw had wel degelijk iemand aan de leiband, maar het was niet haar hond. Ze had er niet beter op gevonden dan haar vriend de lijn aan te binden. “De vrouw zei met uitgestreken gezicht dat ze ‘haar hond uitliet'”, vertelt een woordvoerder van de politie aan Ouest France.

“Ik ga dit elke avond opnieuw doen”

De agenten, die geloven dat de vrouw hen “wilde testen”, konden er ook niet mee lachen en schreef het paar een boete uit. De overtreedster was niet onder de indruk en brulde dat ze “dit elke avond opnieuw zou doen, zelfs als dat betekende dat ze de boetes opstapelde.” Bij een nieuwe overtreding kan de boete oplopen tot 6.000 Canadese dollar (zo’n 3.800 euro).