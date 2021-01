Vlaamse vaccinatiecampagne voorgesteld: zo ver zal u moeten rijden voor een prikje

“Iedereen zal de kans krijgen om zich snel en dichtbij te laten vaccineren”, dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) gezegd op de voorstelling van de vaccinatiecampagne van de Vlaamse regering woensdag. Elke Vlaming krijgt bovendien een persoonlijke uitnodiging tot vaccinatie in de (virtuele) brievenbus.

De Vlaamse vaccinatiecampagne is goed uit de startblokken geschoten, impliceerde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) woensdag op de persconferentie. “Tot op vandaag zijn 34.500 Vlamingen gevaccineerd in 112 van de 827 woonzorgcentra”, klonk het. Dat is 37 procent van de bewoners en 8 procent van het personeel. “28.000 bewoners en 6500 personeelsleden zijn ingeënt. We zitten daarmee helemaal op planning.”

De rest van de Vlamingen moet natuurlijk ook nog aan bod komen. Volgens Jambon is het de bedoeling dat elke Vlaming nog vóór de zomer een eerste prik zal hebben gekregen, al is hij voorzichtig. “We kunnen het niet genoeg benadrukken: Vlaanderen is en blijft afhankelijk van de vaccinleveringen om ervoor te zorgen dat de Vlaming zo snel mogelijk gevaccineerd wordt.”

Dicht bij de mensen

De details over waar iedereen gevaccineerd zal worden zijn nog niet volledig bekend, maar de regering wil niet dat de Vlaming te ver moet rijden. “Vlaanderen kiest voor een vaccinatiecampagne dicht bij de mensen”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). “Mensen zullen maximaal 15 kilometer moeten rijden voor een prik. Iedereen zal de kans krijgen om zich snel en dichtbij te laten vaccineren.”

Wie bijvoorbeeld bedlegerig is of zich om een andere reden niet kan verplaatsen, krijgt bezoek van een mobiel vaccinatieteam. Ook overweegt de regering om taxi’s of bussen van De Lijn in te schakelen om mensen te vervoeren die moeilijk op eigen kracht in een vaccinatiecentrum geraken. De vaccinatiecentra worden begin maart opgestart. Het worden er 60 à 120, verspreid over Vlaanderen.

Persoonlijke uitnodiging

Elke Vlaming krijgt bovendien per dosis een persoonlijke uitnodiging om zich te laten vaccineren, per brief, per sms of per e-mail. Als de voorgestelde dag niet past, zal je een ander tijdstip kunnen kiezen. Als je niet reageert op de oproep, zal het lokaal bestuur contact met je opnemen. Let wel: vaccinatie blijft altijd een vrijwillige keuze. Minister Jambon roept alle Vlamingen op om zich te laten vaccineren. “Laat u vaccineren alstublieft, in uw eigen belang, in het belang van uw vrienden of collega’s. Die spuit haalt ons eruit!”

Er komt ook een zogenoemde vaccinatieteller. Daarop zal je kunnen zien hoeveel vaccins er zijn geleverd en hoeveel mensen respectievelijk hun eerste en hun tweede prik hebben gekregen. “Deze teller kan motiverend werken”, zegt Jambon.

Vrijwilligers gezocht

Minister Beke kondigde ook aan dat er nog steeds helpende handen worden gezocht onder de bevolking. Er zijn niet alleen artsen en verpleegkundigen nodig, maar ook administratieve krachten en bijvoorbeeld bewaking. Voor een deel van de profielen worden ook vrijwilligers gezocht. Je kan je aanmelden via de bestaande website Help De Helpers.