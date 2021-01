‘Man met de hoorns’ in hongerstaking: “Eten in de cel is niet bio”

‘Sjamaan’ Jacob Chansley, de meest bekende bestormer van het Capitool, is inmiddels voor de rechter moeten verschijnen na zijn arrestatie. Hij had daarbij wel een klacht: het eten in de bajes is niet bereid op de manier waarop hij wil eten. Hij zei tegen de rechter dat hij daarom sinds vrijdag niks meer heeft gegeten.

Chansley’s moeder, Martha, was eveneens aanwezig in de rechtszaal. Ze legde zijn dieet wat verder uit. “Hij wordt erg ziek als hij geen biologisch voedsel eet – hij wordt letterlijk lichamelijk ziek”, aldus mama Chansley. Ze verdedigde ook nog het optreden van haar zoon. Ze bestempelde zijn gedrag als “moedig” en noemde haar zoon “een van de liefste mensen die ik ken”.

QAnon

Jake Angeli is een zelfverklaarde QAnon-sjamaan, maar zijn echte naam is Jacob Anthony Chansley. Hij werd gezocht voor zijn hoogst prominente aanwezigheid in de bestorming van het Capitool door enkele honderden heethoofden. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven.

Volgens Chansley zelf heeft hij niets misdaan: de deur van het Capitaal stond op en hij is naar binnen gegaan.

De rechter heeft de gevangenisautoriteiten inmiddels opgedragen iets te doen aan het eten van Chansley.