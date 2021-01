Fans in de war door reactie van Sean Dhondt aan Karen Damen: “Wie denkte gij wel da gij zijt?!”

Opvallend momentje op de Instagram van Karen Damen. Ze deelde een grappige quote waar Sean Dhondt op een aparte manier op reageerde. Dat lokte behoorlijk wat reacties uit.

De voormalige K3-zangeres deelde het volgende ludieke citaat op haar Instagram: “Ik ben eindelijk gestopt met me aan te trekken wat andere mensen denken. Ik hoop dat iedereen dat oké vindt”.

Sean Dhondt reageerde op het bericht. “Ja neen he! Ik ga hier toch eens efkes mijn mening over geven zenne! Want da kan nie he, wie denkte gij wel da gij zijt? Da gij zomaar door uw leven kunt gaan zonder rekening te houden met mijn mening en die van anderen die niks te doen hebben dan meningen geven?!”, lezen we.

Gevoel voor humor

Uiteraard was zijn reactie sarcastisch bedoel, maar niet iedereen begreep dat. “Volgens mij ben jij gehackt, Sean” en “Stuur nog effe wat foto’s naar Eveline voordat ge afgeeft op anderen”, klinkt het onder meer.

Gelukkig zagen anderen de humor er wél van in. “Volgens mij is dit gewoon lekker sarcastisch”, schrijft iemand. “Toch iemand met wat gevoel voor humor”, reageert Sean daarop. “Zalig. Ik zou echt knettergek worden als BV van al die commentaar”, schrijft nog iemand. “Haha You know it! Eén simpele remedie though: zélf iets maken van je leven en dan hoef je je niet bezig te houden met wat anderen willen doen met dat van hen”, reageert Sean erop.