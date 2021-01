Dankzij dit trucje blijf je gefocust tijdens je blokdag

Hoe verder de examenperiode vordert, hoe moeilijker het wordt om geconcentreerd te blijven tijdens het studeren. Je pauzes worden steeds langer en je blokmomenten steeds minder productief. Maar geen nood! Dankzij de Pomodoro-techniek ga je afleiding tegen en kan je je focus beter bewaren.

Studenten zijn bijna halfweg in de examenperiode. De vermoeidheid begint stilaan toe te slaan en dat zorgt ervoor dat blokdagen er wel eens minder productief uit kunnen zien. Gelukkig vond Francesco Cirillo daar in de jaren ’80 een oplossing voor. Hij ging werken aan de hand van de Pomodoro-techniek en dat werd een groot succes.

Kort, maar krachtig

In plaats van urenlang te blokken zonder veel progressie, werk je met de Pomodoro-techniek kort, maar krachtig. Het enige wat je nodig hebt is een timer. Cirillo haalde zijn inspiratie voor deze werkwijze – en voor de naam van de techniek – uit zijn tomaatvormige keukenwekker.

De bedoeling is om een timer te zetten op 25 minuten. Stel voor jezelf een doel en beslis hoeveel pagina’s je na die 25 minuten gestudeerd wilt hebben. Nadien mag je dan als beloning 3 tot 5 minuten pauzeren. Ideaal om je benen even te strekken, een koffie te zetten of naar de wc te gaan. Wanneer je in totaal 4 x 25 minuten hebt gestudeerd en dus 4 Pomodoro’s hebt afgewerkt, mag je een langere pauze nemen van 10 tot 15 minuten.

App

De app ‘Be Focused’ is een handige tool om de Pomodoro-techniek toe te passen. Je kan er je doelen stellen, timen en nadien opslaan. Zo heb je op het einde van de dag een mooi overzicht van je studievooruitgang en dat werkt motiverend. Door in kortere blokken te werken en elke keer 25 minuten volop te focussen, zal je bovendien ook meer voldoening uit je werk halen en een beter overzicht krijgen over wat je al deed en wat er nog op je planning staat.