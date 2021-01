Coronamaatregelen verlengd tot 1 maart, maar nog mogelijkheid tot eerdere versoepelingen

Uit een in het Staatsblad gepubliceerd ministerieel besluit is gebleken dat alle geldende coronamaatregelen verlengd worden tot 1 maart. Het gaat echter om een continuïteitsmaatregel, zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Versoepelingen voor die datum zijn nog steeds mogelijk.

Er ontstond dinsdagavond verwarring toen bleek dat in het ministerieel besluit gepubliceerd in het Staatsblad stond dat de huidige coronamaatregelen van toepassing zouden zijn tot 1 maart 2021. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft de zaak echter verduidelijkt.

“Het ministerieel besluit bevestigt de beslissingen die zijn genomen tijdens het laatste Overlegcomité. Zoals bij vorige ministeriële besluiten geven we de maatregelen een geldigheidsduur van 6 weken”, klinkt het bij de minister aan VRT NWS. Het ministerieel besluit moet zorgen voor de continuïteit en een verlenging was nodig om de maatregelen rechtsgeldig te houden, zegt een woordvoerder aan Het Laatste Nieuws. Dat betekent echter niet dat er voor 1 maart geen versoepelingen meer mogelijk zijn. “Dan moeten we gewoon het ministerieel besluit wijzigen”, aldus minister Verlinden.

Voor alle duidelijkheid: een corona-MB heeft altijd een geldigheidsduur van ongeveer 6 weken. Ook het MB van vandaag. Enige aanpassing is de heropening van de rijscholen. Dit neemt niet weg dat de maatregelen na het Overlegcomité van 22 januari kunnen worden aangepast. — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) January 12, 2021

Vanaf 22 januari

Aanvankelijk zouden de huidige maatregelen aflopen binnen drie dagen, op 15 januari. Na het Overlegcomité van vorige week was echter al duidelijk dat er geen versoepelingen mogelijk waren voor vrijdag 22 januari, wanneer het Overlegcomité opnieuw bijeenkomt. Vorige week werd er slechts één versoepeling ingevoerd: de heropening van de rijscholen. Dat is nu ook in het ministerieel besluit geregeld.