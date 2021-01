Upcycle tip: zo blaas je je oude bh nieuw leven in

TikTokkers hebben ontdekt dat je een voorgevormde bh kan omtoveren tot een mooie bralette. In de opmerkelijke filmpjes op de video-app zien we hoe oude bh’s aan de hand van een snelle lifehack zo goed als nieuw lijken.

De kans is groot dat je onderaan in je kast nog een oude bh hebt liggen. Zo eentje die je al jaren niet meer hebt gedragen omdat je hem niet meer mooi vindt of omdat je nu liever geen bh’s met voorgevormde cups meer draagt. Dankzij dit TikToktrucje upcycle je dat oude model in een handomdraai naar een zo goed als nieuw exemplaar.

Je kan de voorgevormde cups makkelijk uit je bh knippen, waardoor enkel het kanten deel overblijft. Zo maak je van je oude bh een mooie bralette.