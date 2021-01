“Twee meter afstand onvoldoende”: Britse wetenschappers adviseren aanpassing afstandsregel

Wetenschappers van het Britse adviesorgaan SAGE hebben premier Boris Johnson onder druk gezet om de sociale afstandsregel uit te breiden van “meer dan één meter naar “meer dan twee meter”. In de praktijk komt dat neer op een afstand van drie meter. Reden is de ontspoorde situatie in het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijft Daily Mail.

De coronapandemie deelt momenteel rake klappen uit in het Verenigd Koninkrijk, waar het aantal besmettingen de afgelopen weken explosief is toegenomen. Ziekenhuizen zijn overvol en op sommige plaatsen is er zelfs sprake van zuurstofgebrek. In Londen zou 1 op 30 inwoners besmet zijn.

Boosdoener is de gemuteerde, Britse variant van het coronavirus. Volgens sommige onderzoeken is de nieuwe variant zo’n 50 tot 60 procent besmettelijker. Nederlandse virologen Louis Kroes en Bert Niesters stellen echter dat de huidige afstandsregels voor de nieuwe variant niet aangepast moeten worden. “De Engelse variant verspreidt zich op dezelfde manier”, klinkt het in Trouw. Coronapatiënten met de gemuteerde variant zouden vermoedelijk enkel meer virusdeeltjes aanmaken, waardoor risicocontacten ook gemakkelijker besmet geraken.

Maar de wetenschappers van het Britse adviesorgaan SAGE vinden dat de huidige afstandsregels toch niet volstaan. Volgens The Daily Mail staat Brits premier Boris Johnson onder zware druk van het adviesorgaan om de huidige maatregel, die stelt dat er “meer dan één meter afstand” gehouden moet worden, aan te passen naar “meer dan twee meter afstand”. In de praktijk betekent dat dat er drie meter afstand zal moeten worden bewaard.

Logistieke nachtmerrie

Niet iedereen begrijpt de zin van de maatregel. Ze stellen dat het weinig impact zal hebben, en bovendien zou de aanpassing van huidige afstandsaanduidingen in winkels en op de openbare weg een logistieke nachtmerrie betekenen. Volgens een woordvoerder van Downing Street zijn er momenteel geen plannen om de afstandsregel aan te passen, maar wordt alles “nauwgezet opgevolgd.”

In ons land zijn er in november reeds vier gevallen van de Britse coronavariant ontdekt. Voorlopig blijft het daarbij, maar viroloog Steven Van Gucht verwacht dat dat aantal met de terugkerende reizigers uit het VK nog de hoogte zal ingaan.