Steven Van Gucht: “2020 was dodelijkste jaar sinds de Spaanse griep”

Enkele dagen geleden hebben we de trieste kaap van 20.000 corona-overlijdens overschreden. Daardoor gaat 2020 jammer genoeg de boeken in als een van de dodelijkste jaren sinds de Spaanse griep in 1918.

De besmettingscijfers zijn voor de vierde dag op rij gestegen. De afgelopen week werden er gemiddeld 2020 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dat zijn er 27 procent meer dan de week voordien. Gisteren spraken we nog van een toename van 14 procent.

Meer testen

Viroloog Steven Van Gucht heeft twee verklaringen voor die stijging. “De stijging van de besmettingscijfers heeft te maken met een felle stijging van het aantal testen van 25.000 naar 40.000 per dag, alsook het massaal testen van reizigers die teruggekeerd zijn uit een rode zone en het feit dat 1 januari vanaf nu in de referentieperiode komt te liggen. We vergelijken met andere woorden nu het gemiddelde van een gewone werkweek met een week met een feestdag, 1 januari. We weten ook dat typisch op zo’n feestdag minder mensen getest worden. Dit maakt dat de trend in de besmettingscijfers momenteel nog niet geheel duidelijk is en moeilijk te interpreteren valt, maar deze trend zal ongetwijfeld duidelijker worden in de komende weken”, vertelde hij tijdens de persconferentie van Sciensano.

Tweede golf dodelijker dan eerste

Hoewel het aantal overlijdens blijft dalen – gemiddeld 53 per dag, 21 procent lager dan de week ervoor – is de tweede golf intussen al dodelijker dan de eerste golf. “De piek van het aantal overlijdens tijdens deze tweede golf is lager dan deze van de eerste golf, maar doordat het aantal overlijdens slechts langzaamaan daalt, is deze tweede golf uiteindelijk toch dodelijker dan de eerste. Vorige week zondag, op 10 januari, hebben we de trieste kaap van 20.000 corona-overlijdens overschreden in België. 2020 wordt daarmee een van de dodelijkste jaren sinds de Spaanse griep in 1918”, klinkt het.

Steeds minder ziekenhuisopnames

Gelukkig blijft het aantal ziekenhuisopnames ook in dalende lijn evolueren. “De voorbije week waren er gemiddeld 127 nieuwe ziekenhuisopnames per dag, wat 9 procent lager ligt dan de week ervoor. De ziekenhuisopnames dalen daarmee iets minder snel waardoor we pas in de tweede helft van februari onder de 75 ziekenhuisopnames per dag zouden kunnen uitkomen. Er liggen nu 2020 coronapatiënten in het ziekenhuis waarvan 378 op intensieve zorgen. Dat is respectievelijk 9 procent en 19 procent lager dan de week ervoor”, besluit hij.