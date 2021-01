OH NEE! Vrouw is bezig aan puzzel, maar dan doet haar hond DIT… (video)

Puzzelen met dieren in huis is geen ideale combinatie. Dat bewijzen deze beelden maar al te goed.

LilyMunster is een schattige Engelse buldog die vorig jaar geadopteerd werd door een Amerikaanse vrouw die anoniem wenst te blijven. Het baasje van de lieve viervoeter houdt van moeilijke puzzels en onlangs had ze al een deel gelegd.

Opnieuw beginnen

Haar hond was duidelijk geïnteresseerd in de puzzel en begon eraan te snuffelen. De vrouw maakte duidelijk dat dat niet mocht en vroeg haar om bij haar in de zetel te komen zitten. Alleen had LilyMunster die boodschap duidelijk verkeerd begrepen…