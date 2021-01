Deze app zou WhatsApp in de nabije toekomst kunnen vervangen

Berichtjes sturen, het is niets nieuws, maar het wordt wel steeds populairder. Waar we vroeger nog blij waren met 300 sms’en per maand (en heel jaloers waren op onze vriendjes en vriendinnetjes die er meer hadden), sturen we nu de hele dag door berichten via WhatsApp. Maar als je dacht dat het daar wel zou ophouden, had je het mis.

Hoewel WhatsApp lange tijd erg populair was en ook nu nog een heleboel aanhangers kent, is er de afgelopen week wel wat veranderd. De app kondigde namelijk aan voortaan data te delen met Facebook. Doe je dat niet, dan heb je vanaf 8 februari geen toegang meer tot Whatsapp. Dat zagen heel wat fervente gebruikers niet zitten en dus schakelden ze massaal over naar Signal, een app die in heel wat landen nu de meest gedownloade app van de afgelopen tijd is.

Veilig

Hoewel Signal velen wellicht onbekend in de oren klinkt, is de app niet nieuw: hij bestaat al sinds 2014. Bovendien wordt hij door specialisten beschouwt als de veiligste berichtenapp die je kan gebruiken – zelfs de leden van de Europese Commissie zouden gebruikmaken van Signal om in alle veiligheid te overleggen. Je kan je conversaties van WhatsApp trouwens makkelijk overzetten naar Signal, als je je eerste berichtjes naar je lief liever niet kwijtspeelt. Signal publiceerde daarvoor een handige handleiding op Twitter. Net zoals WhatsApp is de app trouwens helemaal gratis, dus je hebt weinig excuses om de overstap niet te maken.