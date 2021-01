Vrouw poseert voor Tinderfoto, maar vergeet GÊNANT detail op de achtergrond

Een Tinderfoto van een vrouw heeft heel wat hilariteit opgeleverd. In de spiegel is immers iets te zien dat vermoedelijk niet de bedoeling was.

De 28-jarige vrouw, genaamd Brittany, liet haar Tinderfoto maken door een man. Op zich niet zo speciaal ware het niet dat de maker van de foto te zien is in de spiegel achter haar. Bovendien lijkt de man geen kleren aan te hebben.

Bedenkelijk

De foto werd gedeeld op Reddit, waar zowat iedereen in een deuk lag. “Is iemand de man opgevallen die zonder T-shirt te zien is in de spiegel?”, “Gaan we negeren dat haar vriendje naakt te zien is op de achtergrond?” en “Waarom neemt die man een foto van haar? Waarom heeft hij geen kleren aan? Ik heb zoveel vragen”, klinkt het onder meer in de reacties.