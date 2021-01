Stijging coronatests leidt tot knik in cijfers

Tussen 1 en 7 januari zijn er in ons land 247.169 COVID-tests uitgevoerd, een kleine 6% daarvan was positief. Dat blijkt uit het epidemiologisch rapport van Sciensano. De week voordien lag de positiviteitsratio nog rond 7%, maar werd er ook een pak minder getest.

Voor de derde dag op rij rapporteert gezondheidsinstituut Sciensano een stijgend aantal vastgestelde coronabesmettingen in België. Het gemiddelde dagcijfer tussen 1 en 7 januari, 1.816 gevallen, lag 14% hoger dan in de laatste week van 2020.

Een verklaring voor de toename is dat er nu meer getest wordt. Zo moeten reizigers die terugkeren uit een rode zone nu sowieso twee tests ondergaan na aankomst in België. Vorige week werden er in ons land dan ook 247.169 COVID-tests afgenomen, de week voordien waren dat er nog maar 192.571. Dagelijks worden er gemiddeld dus ongeveer 35.300 uitgevoerd, zowat 7.800 meer per dag dan in de week van 29 december tot 4 januari.

Minder positief

Een gevolg van het grotere aantal afgenomen tests, is dat de positiviteitsratio wel gezakt is. Tussen 1 en 7 januari was er in 5,7% van de afgenomen tests sprake van een coronabesmetting. In de week ervoor lag dat cijfer nog rond de 7 procent. De hoogste positiviteitsratio vinden we in de provincies Henegouwen en Namen (7,7%). In Vlaanderen ligt die met 6,2% het hoogste in West-Vlaanderen. Vlaams-Brabant kent met 4,4% de laagste positiviteitsratio van het land, gevolgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (4,6%) en Antwerpen (5,4%).

Minder ziekenhuisopnames

In tegenstelling tot de besmettingscijfers, is de trend van de nieuwe ziekenhuisopnames wel nog steeds dalend. Dagelijks werden in de periode van 4 tot en met 10 januari gemiddeld nog 128 patiënten opgenomen, een daling met 12% tegenover de zeven dagen daarvoor. Er liggen 1.955 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 370 patiënten intensieve verzorging nodig hebben.

De teller van het aantal coronadoden staat nu op 20.078. Het gemiddelde aantal nieuwe overlijdens per dag neemt verder af: in de periode van 1 tot en met 7 januari stierven in België dagelijks gemiddeld 53 mensen door het virus, 24% minder dan in de laatste week van 2020.

Vaccinatiecampagne

In de loop van deze week zullen 435 woonzorgcentra in Vlaanderen ongeveer 45.000 coronavaccins ontvangen. Het gaat om meer dan de helft van de 820 woonzorgcentra in Vlaanderen. Tegen eind januari zullen alle bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra die dat willen een eerste dosis vaccin hebben gekregen, heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zich eerder al sterk gemaakt.

Minister Beke heeft ook beslist om naalden en spuiten uit de Vlaamse voorraad te leveren aan de woonzorgcentra voor de vaccinatiecampagne. Nu het Europese geneesmiddelenagentschap EMA heeft bevestigd er geen vijf, maar systematisch zes dosissen uit een flacon van Pfizer gehaald kunnen worden, is het essentieel dat zorgverleners voldoende spuiten en naalden hebben om ook die extra zesde dosis altijd toe te dienen, stelt hij in een mededeling.