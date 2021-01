Japan meldt vier gevallen van weeral nieuwe variant coronavirus

Een nieuwe variant van het coronavirus is de kop opgedoken in Japan, meldt het lokale ministerie van Volksgezondheid. De besmette personen kwamen allemaal terug van een reis naar het Braziliaanse Amazonewoud. Er zijn voorlopig nog geen aanwijzingen dat deze variant makkelijker overdraagbaar is dan het virus dat momenteel nog dominant is.

In Japan is bij vier uit Brazilië teruggekeerde mensen een nieuwe variant van het coronavirus gevonden, zo heeft het ministerie van Volksgezondheid zondag meegedeeld. De vier passagiers waren op 2 januari op de luchthaven Haneda van Tokio geland, terugkerend uit het Amazonegebied in Brazilië. Nadat zij een tijd in quarantaine op de luchthaven hadden vertoefd testten zij positief op een variant van het coronavirus.

Andere stam dan ‘Britse variant’

Volgens Takaji Wakita, hoofd van het Nationaal Instituut voor Infectieziekten, verschilt de variant van de stam die reeds opgang maakt in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de nieuwe stam besmettelijker is.

Nog volgens het ministerie zijn er drie nieuwe gevallen van de nieuwe ‘Britse’ stam in Japan gevonden. Die geldt wel als besmettelijker. Eind december vaardigde Japan tot eind januari een inreisverbod in voor buitenlanders nadat gevallen van de nieuwe Britse en Zuid-Afrikaanse variant waren ontdekt.

Werking vaccin Pfizer

Het vaccin van BionTech/Pfizer werkt volgens een eerste analyse ook tegen twee nieuwe varianten van het coronavirus, die voor het eerst in Groot-Brittannië en Zuid-Afrika opdoken. Dit blijkt uit een studie van wetenschappers van de universiteit van Texas en het Amerikaanse farmaconcern.

Bij twintig gevaccineerde mensen werden de antistoffen in het bloed onderzocht. Volgens de resultaten van het onderzoek heeft het vaccin waarschijnlijk ook een werkzaamheid van 95% tegen de nieuwe varianten. Het onderzoek verscheen nog niet in een vakblad en werd nog niet door onafhankelijke experts geverifieerd.

In december werd een variant van het coronavirus in Groot-Brittannië gevonden en een vergelijkbare variant in Zuid-Afrika, die volgens de eerste analyses besmettelijker kunnen zijn dan het virus dat tot nu toe rondgaat.