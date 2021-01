Drie methodes van vochtbestrijding

Er is bijna niets zo vervelend als vochtproblemen in een woning. Het kan zorgen voor lekkage, schimmelplekken op muren of nare luchtjes. Je wilt daarom dat het zo snel mogelijk opgelost kan worden, zodat het zich niet sneller kan verspreiden en voor ernstige gevolgen kan zorgen. Veel mensen hebben in hun huis te maken met vochtproblemen. Vochtproblemen komen voor in verschillende soorten en maten. Zo kun je last hebben van vocht schimmels op de muur of van water in de kelder. In een woning kun je last hebben van opstijgend vocht, doorslaand vocht of vochtdoorslag. Elk vochtprobleem heeft een andere methode nodig om opgelost of voorkomen te worden.

Laat een ervaren vochtbestrijder naar het probleem kijken

Het is altijd verstandig om een ervaren vochtbestrijder naar je vochtprobleem te laten kijken. Een ervaren vochtbestrijder kan goed naar het probleem kijken en een diagnose stellen. Er wordt nauwkeurig gekeken naar de oorzaak van het probleem. Hierbij is het belangrijk om te kijken in welke plek in het huis het vochtprobleem is begonnen. Door de vochtbestrijder wordt er duidelijk in kaart gebracht waar het probleem is ontstaan, wat precies het probleem is en wat de beste aanpak voor dit probleem is. Hoe langer je het vochtprobleem niet aanpakt, hoe erger de gevolgen van de schade zullen worden en ook hoe duurder de behandeling zal zijn.

3 verschillende aanpakken van vochtbestrijding

Er zijn diverse vochtbestrijding methodes waarmee een ervaren vochtbestrijder het vochtprobleem kan aanpakken. Mocht je last hebben van vocht in de muren, opstijgend vocht, vochtdoorslag of doorslaand vocht, dan zijn er drie manieren om deze vochtproblemen aan te pakken.

1. Vochtwerende verf aanbrengen op de muur

Mocht je woning last hebben van een vochtige of natte buitengevel, dan kan er ook voor gekozen worden om een vochtwerende verf aan te brengen op de muur. Deze verflaag zorgt er voor dat je geen last meer hebt van doorslaand vocht. Voordat deze verf aangebracht kan worden, moet er eerst een grondige reiniging plaatsvinden, anders kan de verf zich niet goed hechten aan de muur.

2. Gevelimpregnatie

Een veelgebruikte methode om een vochtprobleem tegen te gaan is de gevelimpregnatie. Wanneer de scheuren in de muur gerepareerd zijn, wordt er een impregneermiddel in de poriën van het metselwerk aangebracht. Dit middel zal zich uitzetten en wordt hard, waardoor het een waterafstotende laag zal vormen. Deze waterafstotende laag zal voorkomen dat vochtige materialen, zoals mos of vuil zich aan de natte of vochtige buitengevel zal hechten. Deze methode wordt ook vaak gebruikt als een preventieve vorm om vochtproblemen in de verdere toekomst te voorkomen.

3. Het aanbrengen van een nieuwe gevelbekleding

Als een natte buitengevel beschadigd is, kun je er voor kiezen om een nieuwe gevelbekleding aan te laten brengen. Deze gevelbekledingen zorgen ervoor dat er geen vocht meer kan doorslaan naar binnen. Er zijn veel diverse gevelbekledingen beschikbaar gemaakt van diverse materialen. Het is een grondige grote methode om het vochtprobleem aan te pakken, maar het voordeel van deze methode is dat je hiermee meteen het gehele uiterlijk van je huis aanpakt. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een extra isolatielaag aan te brengen.