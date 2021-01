Deze 5 celebs drinken geen alcohol meer

Na de feestdagen, een periode waarin traditioneel heel wat alcohol wordt verzet, besluiten heel wat mensen om in januari geen druppel alcohol meer te nuttigen. Er zijn heel wat mensen die zelfs totaal geen drank meer innemen. Hieronder 5 celebs die sober door het leven gaan.

1. Tobey Maguire

De ‘Spiderman’-acteur is extreem streng als het op alcohol aankomt. Hij heeft naar eigen zeggen al sinds zijn 19de niet meer gedronken.

2. Blake Lively

De Gossip Girl-actrice vertelde onlangs aan Allure magazine dat drank haar absoluut niet boeit. “Ik drink niet. Ik heb nog nooit geëxperimenteerd met drugs. Het is gewoon iets waar ik oprecht geen verlangen in heb.”

3. Kat Von D

Hoewel de tattoo-artieste eruit ziet als een wildebras, is ze in haar dagelijkse leven behoorlijk rustig. In 2017 kondigde ze op Instagram aan dat ze haar 10-jarig jubileum in de soberheid vierde.

4. Bradley Cooper

Ondanks zijn rol in ‘The Hangover’-franchise is acteur Bradley Cooper al sinds zijn 29ste sober. “Ik drink sindsdien geen alcohol, en doe geen drugs. Ik voel me daar stukken beter door”, zegt hij zelf.

5. Jennifer Lopez

Al in 2003 kondigde J-Lo aan dat ze niet tot nauwelijks drinkt. “Ik denk dat het je huid ruïneert”, zo vertelde ze aan Woman’s Health. “Op feestjes zal ik natuurlijk niet toasten met een glas water. Ik neem dan een glas alcohol en zal dan gewoon een sipje nemen.”