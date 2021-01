België overschrijdt trieste kaap aantal coronadoden

De kaap van 20.000 overlijdens door het coronavirus in België is bereikt. Dat blijkt uit de recentste cijfers van Sciensano. Het gezondheidsinstituut rapporteert ook opnieuw een stijging van het aantal besmettingen.

De teller van het aantal coronadoden staat nu op 20.038, zaterdag waren dat er nog 19.992. Het gemiddelde aantal nieuwe overlijdens per dag daalt wel: in de periode van 31 december tot en met 6 januari stierven dagelijks gemiddeld 58 mensen door het virus, 15,1% minder dan in de voorgaande periode van zeven dagen.

Testen reizigers

Het gemiddelde aantal bevestigde coronabesmettingen per dag zit wel in stijgende lijn. In dezelfde meetperiode waren er dagelijks gemiddeld 1.777 gevallen. Dat zijn er 11% meer dan gemiddeld in de voorgaande zeven dagen. Er wordt nu wel veel meer getest. Wie terugkeert uit een rode zone in het buitenland moet zich laten testen.

De trend van de ziekenhuisopnames is nog steeds dalend. Dagelijks werden in de periode van 3 tot en met 9 januari gemiddeld nog 135 patiënten opgenomen, een daling met 9% tegenover de zeven dagen daarvoor. Er liggen nog 1.928 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 379 patiënten intensieve verzorging nodig hebben.