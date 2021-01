Aan deze tien symptomen herken je dat je veel stress hebt

De afgelopen maanden waren voor niemand een leuke periode. Daarom is het ook niet meer dan logisch dat je je af en toe niet goed in je vel voelt, maar al dat slechte nieuws en die coronamaatregelen kunnen je ook echt stress bezorgen. Is het verschil tussen de twee niet meteen duidelijk? Ga dan deze checklist met stresssymptomen af.

De meeste mensen kennen stress als het gevoel dat ze ervaren in de aanloop naar een deadline, een belangrijk gesprek of een presentatie. In die gevallen is het duidelijk wat je parten speelt, maar de laatste maanden hebben we vaak zonder perspectief en met weinig afwisseling doorgebracht. Ook dat kan stress veroorzaken, alleen merk je dat niet altijd even duidelijk. In dat geval kan het onderstaande lijstje met symptomen van pas komen om te beseffen dat je onder druk staat en jezelf eens wat deugddoende verwentijd te gunnen.

Je hebt uit het niets een woede-uitbarsting

Woede is vaak een gevolg van hevige stress of angsten. Je maakt je druk om een deadline of om je relatie, omdat je het gevoel hebt dat je de touwtjes niet meer in handen hebt. En wanneer je de controle kwijt bent, reageer je het vaak af door uitbarstingen.

Last van je darmen

Je buik wordt ook wel het tweede brein genoemd. Dat is omdat de buik minstens evenveel zenuwcellen als je daadwerkelijke brein bevat en er een duidelijk verband is tussen de twee. De vlinders die je in je buik voelt als je verliefd bent, zijn hier een goed voorbeeld van. Als je vaak pijn in je buik hebt, last van diarree of andere darmklachten hebt, geeft je lichaam een signaal af. Stress zou de boosdoener kunnen zijn.

Slechte eetgewoontes

Te veel eten, te weinig eten of helemaal niet eten zijn duidelijke symptomen dat je stress hebt. Wanneer je geen goede dingen in je lichaam stopt, komt er ook weinig goeds uit. Als je de tijd neemt om na te denken over wat je gaat eten, krijg je een klein beetje controle terug. Dat geeft je iets meer rust.

Je bent doodop, maar valt niet in slaap

Een herkenbare situatie voor veel mensen: je ligt vroeg in je bed met het vooruitzicht van een heerlijke negen uur deugddoende slaap, maar voor je het weet is het half twee ’s nachts en zit je halverwege een nieuwe serie op Netflix. Het klinkt vreemd, maar wanneer je echt uitgeput bent, kan het juist moeilijk worden om goed te slapen.

Als je niet genoeg slaap krijgt, verhoog je de stress in je lichaam en gaat je lichaam werken op adrenaline. Dat zorgt er voor dat je slecht in slaap kunt vallen. Probeer eens een boek te lezen voordat je gaat slapen en je telefoon uit te zetten. Je zal merken dat dit al een verschil maakt.

Onverklaarbare spierpijn

Voelen je armen of benen aan als een oud touw, maar je hebt geen bijzondere work-out gedaan? Ook hier zou je lichaam je wel eens iets kunnen vertellen. Spierpijn is één van de meest voorkomende klachten als het om stress gaat. Dit komt omdat je de hele dag je schouders, kaak en nek aanspant.

Vergeetachtig

Wanneer je gestrest bent, heb je vaak ook het gevoel dat je hoofd overloopt van gedachten. Stress zorgt voor een storing in het gedeelte van je hersenen dat belangrijke informatie en herinneringen opslaat, maar zorgt er dus ook voor dat je deze herinneringen niet gemakkelijk terug kunt halen. Op de meest simpele vragen als ‘wat is je adres?’ kun je geen antwoord geven en heb je een totale black-out. Best eng dat je zulke dingen niet kan herinneren, maar als je even rustig ademhaalt en je gedachten ergens anders op focust, komt het antwoord later gewoon in je op.

Zwakker immuunsysteem

Mensen die onder veel stress staan, grijpen vaak naar ongezonde manieren om zichzelf beter te voelen. Denk hierbij aan junkfood eten, roken, drinken en toch nog even die extra Netflix-aflevering kijken in plaats van slapen: allemaal factoren die ervoor zorgen dat je op langere termijn vatbaarder bent voor bacteriën of ziektes. En dat willen we in deze periode natuurlijk juist voorkomen.

Koude voeten of handen

De meest voor de hand liggende reden voor koude voeten en handen is natuurlijk kou. Toch kan het ook wijzen op stress. Kou en stress hebben namelijk hetzelfde effect op het lichaam. De bloedvaten in de handen, voeten, oren en neus vernauwen zich, zodat er minder bloed doorheen stroomt. Minder bloed betekent dat er ook minder warmte van je lichaam tot helemaal in je vingers of tenen geraakt. Daardoor voelen ze heel wat frisser aan.

Bijna geen zin meer in seks

Seks is eigenlijk een supergoede manier om je stress los te laten, maar wanneer je te gestrest bent, heb je juist geen of minder zin in seks. Bij de meesten gaat dit dus niet goed samen. Wanneer je je stress vermindert, heeft dit dus ook een positief effect op je seksleven en daarmee vaak ook op je relatie.

Cynisch reageren

Niet alleen lichamelijke klachten kunnen signalen zijn dat je te veel stress hebt. Ook veranderingen in je psychische gesteldheid en in je gedrag kunnen hierop wijzen. Heb je weinig vertrouwen en hoop in de komende weken of maanden, dan kan je cynisch worden. Cynische opmerkingen, zeker als ze over het werk gaan, zijn een teken dat je opgebrand bent.