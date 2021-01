Zweeds festival nodigt één filmfan uit om een week films te kijken op afgelegen eiland

Het Zweedse Göteborg Film Festival zal dit jaar ondanks corona toch kunnen doorgaan. Het wordt echter een heel speciale editie: slechts enkele filmfans kunnen helemaal alleen een film komen bekijken. De meest unieke belevenis is er voor iemand die een week lang alleen op een afgelegen eiland wil doorbrengen om 60 premières te zien.

Het Göteborg Film Festival is een van de grootste openbare filmfestivals en trekt jaarlijks zo’n 180.000 bezoekers. Echter niet dit jaar, want door de coronacrisis is zo’n groot evenement organiseren onmogelijk. Toch vond de organisatie een originele manier om enkele bezoekers de kans te geven van cinema te genieten: ‘The Isolated Cinema’.

Zo mogen enkele filmfans afwisselend en helemaal alleen plaatsnemen in het Scandinavium, een sport- en evenementenhal die normaal plaats biedt aan meer dan 12.000 bezoekers. Bij het Draken-theater, waar normaal gezien de gala-premières plaatsvinden, is het concept hetzelfde. Maar dé eenzaamste cinemabeleving is de kans om een week lang op een afgelegen eiland door te brengen. Terwijl de zee tegen de rotsen beukt, bekijk jij helemaal alleen en zonder smartphone of contact met buitenwereld 60 premières in een vuurtoren.