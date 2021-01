Een duurzaam 2021: met deze vier tips pak je het aan

Duurzamer leven staat ongetwijfeld bij veel mensen in het lijstje van goede voornemens voor het nieuwe jaar. Maar hoe begin je daar nu aan? Je hoeft niet meteen een grote ommezwaai te maken. Ook met kleine aanpassingen in je dagelijks leven, kan je al een groot verschil maken. Ieder beetje telt!

Kook met seizoensgroenten

Doordat seizoensgroenten afkomstig zijn van lokale teelt, zijn ze beter voor het milieu. Bovendien is het ook goedkoper én gezonder. De groenten moeten geen lange afstanden afleggen, waardoor ze vaak nog kraakvers zijn als ze op je bord belanden.

Vermijd plastic zakjes in de supermarkt

Aan de kassa een plastic zak kopen om je boodschappen in mee te nemen, kan in noodgevallen. Maar anders is het een no go. Koop een stevige en mooie boodschappentas en vermijd overbodige plastic zakjes. Gebruik ook op de groente- en fruitafdeling herbruikbare groentenetjes. Die vind je online, maar zijn ondertussen ook al in verschillende supermarkten te koop.

Eet regelmatig vegetarisch

Vlees heeft een enorme impact op het milieu. Door één of meerdere keren per week voor een vegetarische maaltijd te kiezen – waarbij je je vlees vervangt door bonen, linzen of kikkererwten – ontlast je het milieu.

Poets je tanden met een houten tandenborstel

We gebruiken onze tandenborstel meerdere keren per dag en vervangen hem regelmatig. Maar wist je dat plastic tandenborstels niet gerecycleerd worden? Ze belanden op de vuilnisbelt of op verschillende plekken in de natuur, zoals in oceanen en rivieren. Gebruik dus liever een milieuvriendelijke houten tandenborstel.