Zoveel procent van het aantal besmettingen is te wijten aan terugkerende reizigers

Het aantal nieuwe besmettingen daalt opnieuw nog amper en in Brussel zien we zelfs een grote toename. Vermoedelijk heeft dat te maken met de terugkerende reizigers.

De afgelopen week werden er gemiddeld 1.664 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een bescheiden daling van 2 procent in vergelijking met de week ervoor. In Brussel zien we echter een opvallende toename van het aantal vastgestelde besmettingen met 23 procent.

Einde van kerstvakantie

Viroloog Steven Van Gucht vermoedt dat de terugkerende reizigers daar voor iets tussen zitten. “Dit is heel waarschijnlijk te wijten aan de terugkeer van reizigers op het einde van de kerstvakantie. 5 procent van alle vastgestelde besmettingen is momenteel te wijten aan terugkerende reizigers. Tijdens de kerstvakantie was dat nog een stuk minder (1 tot 2 procent) en voor de kerstvakantie minder dan 1 procent. Gemiddeld 3,7 procent van de terugkerende reizigers test positief, maar dit percentage schommelt sterk afhankelijk van het land, gaande van 2 procent tot 12,5 procent”, vertelde hij tijdens de persconferentie van Sciensano.

Ziekenhuisopnames en overlijdens blijven dalen

De ziekenhuisopnames blijven gelukkig nog steeds gestaag dalen. Vorige week waren er gemiddeld 131 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is 10 procent minder dan de week ervoor. Gemiddeld mochten ook 151 mensen het ziekenhuis verlaten per dag. Dat is hoger dan het aantal opnames en daardoor daalt ook het aantal patiënten in het ziekenhuis nog steeds verder. Er liggen nu 2.016 coronapatiënten in het ziekenhuis waarvan 382 op intensieve zorgen. Dat is nog steeds een daling van respectievelijk 8 en 23 procent op weekbasis. “Als we deze daling kunnen aanhouden, dan blijven we op weg om in de loop van februari onder de 75 ziekenhuisopnames per dag uit te komen”, aldus Van Gucht.

De overlijdens dalen ook verder. Er vielen de afgelopen elke dag 64 overlijdens per dag te betreuren. Dat is 15 procent lager dan de week ervoor.