Vijf tips om je goede voornemens dit jaar wél vol te houden

2020 een moeilijk jaar noemen is een understatement. Nu we met 2021 een frisse start hebben gemaakt, broeien er opnieuw plannen in ons hoofd. Ben jij een uitsteller? Komen jouw voornemens zelden tot uitvoering? Daar komt nu verandering in! Stephanie Hauben van SuccesPlanner, een Belgische planningstool op papier, deelt vijf interessante tips voor een vlotte start van het nieuwe jaar. 1. Stel je doelen op tijd

Wacht niet met je voornemens tot eind januari, maar denk er daarvoor al goed over na. Wat wil je veranderen in 2021? De kans is groot dat wanneer je langer wacht, je een voornemen stelt waar je niet grondig over hebt nagedacht. Eentje dat je waarschijnlijk ook niet niet lang zal volhouden. Voorbereiding is het halve werk!

2. Maak concrete voornemens

Hoe duidelijk heb je je voornemen omschreven? Je voornemen zou zo specifiek en meetbaar mogelijk moeten zijn. Ga je ‘gezonder leven’ of ga je ‘wekelijks drie keer een half uurtje wandelen’? Je voelt meteen het verschil tussen deze twee formuleringen. De tweede is concreter en bovendien meetbaar, want je kan wekelijks checken of je je eraan gehouden hebt.

3. Maak een plan op papier

Start eerst met ‘waarom’ je dit voornemen koos. Dit zijn de wortels van je voornemen. Noteer daarna wat je voornemen is, tegen wanneer je het wilt bereiken, welke acties je hiervoor moet ondernemen en welke mogelijke hulpmiddelen er zijn. Een ‘doelenboom’ helpt je hierbij. Deze kan je ook gratis downloaden op de website van SuccesPlanner.

4. Spread the news

Vertel aan iedereen over je voornemen(s). Op die manier maak je ze ‘echter’, want je hebt ze luidop uitgesproken! Je familie en vrienden zullen je maar al te graag helpen je doelen te behalen.

5. Wees niet te streng voor jezelf

Als je eens één keer niet hebt gedaan wat ‘hoort’, herpak je dan. Het schip is nog niet gezonken! Morgen is er een nieuwe dag, met nieuwe kansen. Evalueer ook wat er juist is misgelopen: hoe is dit gebeurd? En is er iets dat je kan helpen om dit in de toekomst te vermijden? Kortom: leer uit je fouten, maar wees mild voor jezelf.