OVERZICHT: Dit staat onze oren en ogen te wachten in 2021

Nu 2020 definitief is uitgewuifd, werpt Metro een blik vooruit op het komende jaar. Aan welke grote filmproducties mogen we ons verwachten en welke Belgische – en wereldartiesten zullen ons verblijden met nieuw materiaal? Een overzicht.

⊗ 29 januari: Balthazar – Sand



In een interview met Metro beloofde Jinte Deprez, zanger, songwriter en gitarist van Balthazar, dat hun vijfde langspeler “nóg dansbaarder en groovyer” wordt dan zijn voorganger. Het thema van het album is rusteloosheid en achterdocht voor de toekomst: brandend actueel in deze coronatijden, maar Deprez deed de timing af als “puur toevallig”. Toch is die rode draad meer dan toepasselijk: “Iedereen wordt overvallen door de rusteloosheid die deze zeeën van tijd met zich meebrengen”, klonk het. Waar de coronacrisis wel invloed op gehad heeft, is de sound. “Vermits we niet allemaal tezamen de studio in mochten, zijn we guller geweest met de elektronische saus over de plaat: meer drumsamples en meer synthesizers”, aldus Deprez.

⊗ 5 februari: Foo Fighters – Medicine At Midnight



Het tiende studioalbum van de Amerikaanse rockband, die vorig jaar al voorproefje ‘Shame Shame’ de wereld instuurde en op nieuwjaarsdag van dit jaar nog ‘No Son of Mine’. Frontman Dave Grohl heeft laten weten dat de opnamesessies van hun nieuwe album een tijdje verstoord werden door ondeugende spoken. Opnames verdwenen, instrumenten stonden keer op keer fout gestemd en de microfoons registreerden vreemde, onherkenbare geluiden. «Het was duidelijk dat er iets gaande was», aldus de ex-drummer van Nirvana. «Later hebben we van de eigenaar te horen gekregen wat er vroeger in het huis gebeurd is, maar we mogen er niets over zeggen.» Mysterie troef…

⊗ 5 maart: Lana Del Rey – Chemtrails Over The Country Club

De opvolger van ‘Norman Fucking Rockwell!’ uit 2019 is de zevende langspeler van Lana Del Rey. De release stond oorspronkelijk gepland op september 2020, maar werd uitgesteld door de pandemie. Als troost voor haar fans loste de singer-songwriter in oktober 2020 de vooruitgeschoven single ‘Let Me Love You Like a Woman’. Del Rey, bekend van hits als ‘Video Games’ en ‘Young & Beautiful’, maakte onlangs bekend dat ze op maandag de videoclip en single ‘Chemtrails Over The Country Club’ uitbrengt.

⊗ 31 maart: No Time To Die



De fameuze Bondfilm, de laatste waarin Daniel Craig als de meesterspion te zien is, werd al ettelijke keren uitgesteld door de coronapandemie, maar nu lijkt toch een definitieve datum geprikt. In de 25ste Bondfilm moet James Bond de CIA helpen een ontvoerde wetenschapper te bevrijden. Het is al bekend dat de Britse actrice Lashana Lynch de nieuwe 007 vertolkt. Met het overdragen van zijn codenaam binnen de Britse inlichtingendienst MI6 blijft het lot van het personage James Bond in de filmreeks onduidelijk. Intussen klinkt de vraag van één miljoen steeds luider: wie o wie wordt de opvolger van Daniel Craig als James Bond?

⊗ 21 april: A Quiet Place Part II



De verrassende horrorhit van John Krasinski krijgt in 2021 een sequel. In het origineel uit 2018 werd de aarde bevolkt door bloeddorstige buitenaardse wezens die over een hypergehoor beschikken, waardoor het verschanste gezin Abbott moest zien te overleven in stilte. De gezinsleden communiceren in gebarentaal. Maar eenvoudig is dat niet, en op de koop toe verwachtte mama Evelyn (Emily Blunt) een kind. Regisseur én hoofdrolspeler John Krasinski slaagde erin om je hartslag negentig minuten lang in overdrive te laten gaan en dat zal in het geval van de sequel wellicht niet anders zijn. Zo hoort het.

⊗ 26 mei: F9

In het nieuwste hoofdstuk van ‘Fast & Furious’ – één van de populairste én langstlopende filmseries ooit – wordt Dominic Toretto (Vin Diesel) weer herenigd met zijn Fast & Furious-family. Dominic Toretto leidt een rustig bestaan samen met Letty en hun zoontje Brian. Beiden weten dat het gevaar altijd op de loer ligt. Dit keer heeft de dreiging te maken met het verleden van Dom. Hij moet ermee in het reine komen als hij zijn familie wil beschermen. Rapster Cardi B kreeg een rolletje in deel negen. Bekende gezichten uit de franchise keren terug, waaronder Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Charlize Theron, Jordana Brewster, Tyrese Gibson en Ludacris.

⊗ 9 juni: Ghostbusters: Afterlife

De meest legendarische der iconische eightiesfilms werd in 2016 nieuw leven ingeblazen. Dit nieuwe hoofdstuk in het originele ‘Ghostbusters’-universum fungeert als een rechtstreekse sequel op de eerste twee originele ‘Ghostbusters’-films. In ‘Ghostbusters: Afterlife’ arriveren een alleenstaande moeder en haar twee kinderen in een klein dorp. Hier ontdekken ze een verbinding met de oorspronkelijke ghostbusters en een geheime erfenis die hun opa heeft achtergelaten. De vierde ‘Ghostbusters’-film heeft heel wat goed te maken na de sof die de reboot uit 2016 was.

⊗ 23 juni: Venom: Let There Be Carnage

Sony wil al langere tijd dat zowel Spider-Man als Venom samen in een dure blockbuster te zien zijn en het opnemen tegen een gemeenschappelijke schurk. Die cross-over is met ‘Venom: Let There Be Carnage’ een feit. Spider-Man en Venom werken in de film samen tegen de slechterik Carnage. De originele superheldenfilm ‘Venom’ uit 2018 was niet meteen een topper, maar Tom Hardy die wordt geïnfecteerd door een symbioot en langzaam doordraait leverde tóch een enorm succes op. In het vervolg neemt een andere symbioot bezit van seriemoordenaar Kletus Kassady alias Carnage (Woody Harrelson), die een enorm bloedbad wil veroorzaken.

⊗ 7 juli: Top Gun: Maverick

Fans van zoevende straalmotoren en pittige actiescènes klikken alvast hun gordel vast, want meer dan 35 jaar na de consolidatie van Tom Cruise als Hollywood-ster kruipt de acteur terug in de huid van de rebelse piloot Pete ‘Maverick’ Mitchell. In het vervolg op ‘Top Gun’ kijkt Maverick door zijn pilotenbril zijn verleden in de ogen terwijl hij een nieuwe lichting durfals traint voor een levensbedreigende missie. Naast Miles Teller, Jennifer Connelly en Jon Hamm zien we Val Kilmer terug als Tom ‘Iceman’ Kazansky.

⊗ 25 augustus: Candyman

‘Candyman’ mag dan niet klinken als een horrorprent die je de stuipen op het lijf jaagt, klapperen zullen je cariëstanden. Regisseur Nia DaCosta nam Oscarwinnende producer Jordan Peele (onder meer bekend van het bloedstollende ‘Get Out’) onder de arm voor een hedendaagse sequel van de raciaal beladen filmklassieker uit 1992. Hoofdrolspeler Yahya Abdul-Mateen II speelt een kunstenaar die als kind werd geplaagd door de legende van de gehaakte moordenaar. Wanneer hij verhuist naar de plek waar Candyman vroeger rondwaarde, blijkt dat die is blijven plakken…

⊗ 29 september: Dune

Dennis Neuvilles langverwachte bewerking van Frank Herberts sci-firoman ‘Dune’ verschijnt in oktober eindelijk aan de zanderige horizon. Spanning verzekerd wanneer Timothée Chalamet als jonge hertog Paul Atreides onder lichte dwang verhuist naar de praktisch onleefbare woestijnplaneet Arrakis. Daar krijgt zijn gezin de controle over de ontginning van de meest kwetsbare stof van het universum (“het kruid”) – een soort superdrug. En dan hebben we nog niks gezegd over die gigantische zandwormen. Chalamet krijgt met onder andere Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Mamoa en Javier Bardem gezelschap van een indrukwekkende sterrencast.

⊗ 17 november: Mission: Impossible 7



Aan Tom Cruise komend jaar geen gebrek, want ook in de zevende ‘Mission: Impossible’ spat zijn coolheid van het scherm als geheim agent Ethan Hunt. Regisseur-schrijver Christopher McQuarrie, die tevens ‘Rogue Nation’ en ‘Fallout’ voor zijn rekening nam, blikte een deel van de film in Italië in, waardoor de prent net zoals bijna alle andere in dit lijstje coronavertraging opliep. Buiten Cruise worden terugkerende co-sterren zoals Ving Rhames, Simon Pegg en Vanessa Kirby bijgestaan door nieuwe gezichten als Hayley Atwell, Pom Klementieff en Esai Morales. Of Cruise tegen elk van hen even hard brulde over de naleving van de coronamaatregelen, is niet geweten.

⊗ 22 december: The Matrix 4

Het regent sequels in de tweede helft van 2021. Naast ‘MI7’, ‘Top Gun’ en ook een nieuwe ‘Suicide Squad’ en ‘James Bond’, kunnen fans van ‘The Matrix’-trilogie binnenkort hun hart ophalen bij een vierde portie dystopische sci-fi. Dat kwam overigens als een verrassing, want de zussen Wachowski gaven eerder aan niet meer geïntresseerd te zijn in een vervolg. Ook de releasedatum werd – volledig tegen de huidige trend in – zowaar vervroegd. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson en Daniel Bernhardt zijn bijna twintig jaar later weer van de partij om met nóg meer indrukwekkende special effects in slow motion kogels te ontwijken.

PRECIEZE RELEASEDATUM NOG ONBEKEND

⊗ Kanye West – DONDA



Kanye Wests tiende plaat moest normaal gezien al op 24 juli 2020 in de rekken liggen, maar in plaats van nieuwe muziek kregen we rond die tijd vooral een huilende Ye op campagnebijeenkomsten te zien. Een mislukt politiek avontuurtje later is er nog steeds geen nieuws over wanneer we ‘DONDA’, genoemd naar Wests overleden moeder, mogen verwachten. Naast een titel stuurde de excentrieke rapper ook reeds een albumhoes en wat (stukjes van) nummers de wereld in, maar in tegenstelling tot wat anderen beweerden is de plaat volgens reguliere West-medewerker Consequence nog niet klaar. Bij Kanye schrikken we echter niet van een verrassing meer of minder, dus het zou zomaar kunnen dat we ‘DONDA’ plots toch heel snel kunnen opleggen.

⊗ Adele

Sinds monstersucces ’25’ gingen er vijf lange jaren voorbij voor de fans van Adele. De intussen 32-jarige zangeres prikte de releasedatum van haar vierde worp ergens in september, maar zoals bij bijna alles wat goed is, stak het coronavirus daar een stokje voor. Volgens Pearl Jam-drummer Matt Chamberlain dook Adele in december vorig jaar de studio in, dus een nieuw album zou nu echt voor 2021 moeten zijn. Hoewel het kind nog geen naam heeft, gaf de Britse in 2016 wel al te kennen dat haar leeftijd op het moment van schrijven er dit keer niks mee te maken zou hebben. «De volgende wordt gewoon ‘Adele’», klonk het.

⊗ Drake – Certified Lover Boy

Drakes nieuwe heeft al wél een titel, maar ook deze plaat had te kampen met een uitgestelde release. ‘Certified Lover Boy’ zou normaal precies de eerste dag van dit nieuwe jaar met een knal inluiden, maar een knieblessure kwam het feestje verpesten. Single ‘Laugh Now Cry Later’ kennen we al even, voor de rest is het afwachten hoe snel Drizzy zich op krukken naar de studio kan verplaatsen. De rapper omschreef zijn zesde album als één dat sommige fans misschien zullen haten, maar meende dat het «muziek is die aan je groeit».

⊗ Rihanna

Rihanna’s ‘R9’, een werknaam voor – je raadt het nooit – RiRi’s negende langspeler, moet zowat de meest verwachte plaat van 2021 zijn. De zangeres hint niet alleen al meer dan twee jaar naar de opvolger van ANTI (2016), de lat voor het album ligt ook behoorlijk hoog. Niemand minder dan Pharrell, die zijn steentje bijdraagt aan het project, suggereerde dat Rihanna beter is dan ooit. Volgens RiRi zelf wil ze vanaf nu «alleen maar plezier maken met muziek», wat zou leiden tot een reggae-geïnspireerd album. De ongeduldige fans zullen mogelijk wel nog even moeten wachten, want recent liet RiRi op Instagram duidelijk merken dat ze niet gediend is met de steeds groter wordende druk op haar schouders.

⊗ Cardi B

Cardi B bezorgde veel Amerikaanse conservatieven eigenhandig een zenuwinzinking met haar seksueel emanciperende single ‘WAP’. We weten niet of het nummer op haar aankomende album zal staan, maar critici doen ook ditmaal beter scheenbeschermers aan: de rapster wil muziek blijven maken «die vrouwen het gevoel geeft dat ze bad bitches zijn». De opvolger van Cardi B’s succesvolle debuut uit 2018 komt er waarschijnlijk sneller dan later, want medio oktober zei de rapster dat het album binnen een week af moest zijn. Zet die emmer en dweil maar al klaar.

⊗ Bazart

De band achter Mathieu Terryn is al een dik anderhalf jaar bezig aan nieuwe muziek. Op Instagram schreef de band dat ze voor de release van het nieuwe album mikken op «maart of april 2021». De heren van Bazart brachten in het voorjaar van 2020 de eerste single van hun derde langspeler uit: ‘Alles of Niets’. In oktober volgde de single ‘Denk Maar Niet Aan Morgen’. Met de lyrics ‘Denk maar niet aan morgen. Elk eind een nieuw begin. Als we weten wat het wordt, wat heeft het dan nog voor zin?’ riep de band op om in het moment te leven en de dag te plukken – al is dat in volle coronacrisis niet altijd even evident. We denken alvast wel liever aan morgen. Aan een wereld na corona. En een nieuw album van Bazart.

Quentin Soenens & Nina van den Broek