Denemarken lanceert kinderprogramma over man... met enorm lange penis (video)

De Deense nationale televisiezender heeft zaterdag een nieuw programma voor kinderen gelanceerd en het heeft nu al tot heel wat commotie geleid. In de cartoonreeks ‘John Dillerman’ zie je een man met een heel lange penis avonturen beleven. Het programma zou kinderen moeten helpen met hun seksuele opvoeding.

De Denen hebben een aparte manier om hun kinderen seksuele opvoeding bij te brengen, toch als we moeten afgaan op ‘John Dillerman’. Dat is cartoonreeks voor kinderen die sinds zaterdag op de openbare televisiezender DR loopt. Daarin leer je John Dillerman kennen, een man met een enorm lange penis. En met enorm bedoelen we echt enorm. John kan met zijn geslacht een helikopter imiteren en vliegen, leeuwen temmen en BBQ verzorgen. Maar, het gebeurt dat de penis iets doet buiten de wil van de man dat hij daardoor in de problemen geraakt.

“Kinderen vinden dat nu eenmaal grappig”

Het is niet verwonderlijk dat de reeks niet bij alle Deense ouders in goede aarde valt. Anderen vinden het niet kunnen dat de man zijn geslacht letterlijk in zijn broek kan houden, zeker nu de #MeToo-beweging sterk inzet op toestemming als het gaat om seksuele handelingen. Er zijn ook mensen die stellen dat de criticasters er te hard over nadenken. “De show vertelt zaken op een manier die kinderen begrijpen. Ze vinden genitaliën nu eenmaal grappig”, vertelt psycholoog Erla Heinesen Højsted aan The Guardian.

Rokende, vloekende televisienonkel

De omroep DR reageerde zelf ook al op de kritiek en laat weten tevreden te zijn over de show “zolang de kinderen er zelf van genieten”. “We hadden evengoed een programma kunnen maken over een vrouw die haar vagina niet kan controleren”, klinkt het. Het is niet de eerste keer dat er onconventionele programma’s voor kinderen op de Deense televisie verschijnen. In het oude ‘Onkel Reje’ rookte het gelijknamige hoofdpersonage een pijp, vloekte hij vaak en verzorgde hij zich slecht.