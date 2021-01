VS tracht bladzijde Trump om te draaien

Het Amerikaanse Congres heeft Joe Biden officieel aangewezen als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Na de bestorming van het Capitool zouden ministers volgens mediaberichten hebben gesproken over de mogelijkheid om zittend president Donald Trump ongeschikt te laten verklaren voor zijn functie. Dat zal wellicht niet gebeuren.

Het Amerikaanse parlement stelde meer dan de 270 kiesmannen voor Biden (foto) officieel vast en dat is genoeg voor het presidentschap. Bezwaren van bondgenoten van de huidige president Donald Trump tegen de uitslagen in sommige staten, werden weggestemd. Vicepresident Mike Pence heeft dit met een verklaring over de uitslagen van de kiesmannen geformaliseerd in een zitting van beide kamers van het Amerikaanse Congres.

Nadat het Capitool bestormd werd door zijn aanhangers gaf zittend Amerikaans president Donald Trump gisterochtend onze tijd dan toch, voor het eerst sinds hij de presidentsverkiezingen begin november verloor, aan dat de machtsoverdracht naar verkozen president Joe Biden op 20 januari ordentelijk zal gebeuren. Daardoor is de piste om hem in de laatste dagen van zijn ambtstermijn nog af te zetten via het 25ste amendement van de Grondwet wellicht van de baan.

«Als Trump dat niet had gezegd dan restte er misschien niets anders dan dat scenario», denkt UA-professor David Kriekemans.

Grondig onderzoek

De Republikeinse partij en meer algemeen de Amerikaanse politiek zullen nu wellicht grondig onderzoeken wat er precies is fout gelopen, zegt Kriekemans. «Ik denk niet dat er aanwijzingen naar buiten zullen komen dat Trump de situatie rechtstreeks heeft aangestuurd. Maar hij heeft de boel toch minstens een hele tijd opgeruid met zijn uitspraken over de ‘gestolen verkiezingen’, ook nog tijdens zijn speech op de dag zelf», meent Kriekemans. Ook over de schijnbaar gebrekkige beveiliging van het Capitool zullen vragen beantwoord moeten worden, zegt de UA-professor.

Accounts geschorst

Het Facebook-, Instagram- en Twitteraccount van Trump werden ondertussen geschorst. Facebook doet dat «voor onbepaalde tijd en minstens voor de komende twee weken tot een vredevolle machtsoverdracht afgerond is». Dat meldt topman Mark Zuckerberg. «De shockerende gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur tonen duidelijk aan dat president Donald Trump van plan is om zijn resterende tijd in het ambt te gebruiken om de vredevolle en wettelijke overdracht van de macht aan zijn verkozen opvolger Joe Biden te ondermijnen.» Twitter verwijderde drie tweets van de president en zijn account, @realDonaldTrump, is voor twaalf uur geschorst. De microblogsite waarschuwt Trump dat nieuwe inbreuken op Twitters eigen beleid rond ‘burgerlijke integriteit’ zullen leiden tot een permanente schorsing van het account.