Schattige kater speelt postbode en zorg voor unieke pennenvriendschap tussen buren (foto’s)

In de Londense wijk Hackney hebben baasjes Zack en Olga er dankzij hun kater Billy een unieke nieuwe vriend bijgekregen. Al kunnen ze in lockdowntijden niet op bezoek gaan bij de buren, Billy zorgt ervoor dat ze contact houden.

Katten zijn de oplossing voor veel problemen. Dat weten ook Zack King (37) en Olga Shipunova (29), baasjes van zwart-witte kater Billy. Billy kwam op een septemberdag thuis met een briefje onder zijn halsband gepropt: “Jullie kat komt ons graag bezoeken. Hij zit aan de deur en miauwt om binnen te komen. Het is hilarisch, we houden van hem. Hoe heet hij? We noemen hem Billy. Van je vriendelijke buren.”

Olga scheurde meteen een stukje papier af om een antwoord te schrijven. “We zijn blij dat hij vriendschap sluit met de buren. En zijn naam is Billy, dat heb je goed geraden. Wrijf hem maar goed onder zijn kin”, luidde haar briefje. Een pennenvriendschap was geboren: in de volgende maanden schreven Zack en Olga en de anonieme buur verschillende keren over en weer. De boodschappen werden steeds bezorgd door de poezelige postbode.

Postzakje

Olga en de buur delen allerlei dingen met elkaar, zoals recepten, filmtips en hun favoriete podcasts. Voor Olga brengen de briefjes wat licht in een donker jaar. “Toen hij voor het eerst thuiskwam met dat briefje dacht ik dat hij een bloempot had gebroken of zo. Ik was zo aangenaam verrast dat het een vriendelijk briefje was”, klinkt het in Daily Mail. Op een dag kreeg Billy van de buur zelfs een zelfgemaakt “postzakje” om de briefjes te vervoeren.

Development 1: the neighbour had sorted him out with a proper mailbag pic.twitter.com/EHksj5Xr2R — Zack King (@zacharyking) January 2, 2021

“Het is geweldig om iets te hebben om naar uit te kijken – en om Billy wat sociaal contact te geven.” Zack en Olga weten niet wie de buur juist is, maar dat is voor hen niet erg. “Je verliest een beetje van het mysterie”, zegt Zack. “Het is wel leuk om te weten dat hij iemand bezoekt die lief voor hem is”, besluit hij.