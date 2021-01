Presentatrice Cath Luyten deelt blijde boodschap met de wereld

Presentatrice Cath Luyten is in verwachting van een tweede kind. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt met een post op Instagram.

“It’s always more fun to share with everyone” (“Het is altijd leuker om met iedereen te delen”, red.), schrijft de 43-jarige presentatrice op Instagram onder een fotocompilatie van zichzelf en haar vriend. Sinds begin 2019 vormt Luyten een stel met regisseur Eshref Reybrouck. Hij werkte onder andere mee aan ‘Marsman’, ‘Wat Als’, ‘Cordon’ en tal van andere Vlaamse series.

Luyten heeft al een 11-jarige zoon uit haar vroegere relatie met sportjournalist Frank Raes. Luyten en Raes waren ondanks het leeftijdsverschil van 23 jaar ruim 15 jaar samen, waarvan 14 jaar als een getrouwd koppel. In 2018 gingen ze uit elkaar.