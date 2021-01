NMBS ziet aantal reizigers in 2020 kelderen, maar stiptheid neemt toe

De NMBS heeft het aantal treinreizigers in coronajaar 2020 fors zien dalen. In de periode van eind 2020 bijvoorbeeld, telt de spoorwegmaatschappij slechts 40% van het aantal passagiers van voor de crisis. De forse daling en het maximaal behoud van treinen hebben een “zeer grote financiële impact”. Voor heel 2020 verwacht de NMBS een operationeel verlies van om en bij de 400 miljoen euro. De stiptheid steeg wel.

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft zijn cijfers van het afgelopen jaar bekendgemaakt. Het is niet verwonderlijk dat de passagiers massaal thuisbleven sinds het uitbreken van de coronapandemie in ons land. In januari en februari van 2020 lag het aantal treinreizigers bij de NMBS nog 4% hoger (in lijn met de toename de voorgaande jaren, nvdr.) dan een jaar eerder. Maar door de coronamaatregelen en het vele thuiswerk nam het aantal reizigers fors af.

Van 23 maart tot en met 3 mei was er de ‘Treindienst van Nationaal Belang’. Omdat enkel essentiële verplaatsingen toegelaten waren, kwam het aantal reizigers zo op slechts 10% uit. Samen met de eerste versoepelingen steeg het aantal reizigers opnieuw, “tot een maximum van 68 procent begin oktober”, klinkt het in een persbericht. “Nu de maatregelen opnieuw zijn verstrengd, is het aantal reizigers opnieuw gedaald. Eind 2020 telt NMBS 40% van het aantal reizigers van voor de crisis.”

Grote financiële impact

Dat sijpelt ook door in de financiële cijfers. Eind augustus verwachtte de NMBS nog een operationeel verlies van meer dan 300 miljoen euro. Nu wordt zowat 100 miljoen euro bijkomend verlies verwacht.

“De financiële impact is natuurlijk zeer groot. Dat heeft alles te maken met het maximale treinaanbod dat wij behouden. Bijvoorbeeld om mensen op hun werk te krijgen, zeker de essentiële beroepscategorieën, of voor de mensen die enkel de trein hebben”, voegt woordvoerder Bart Crols toe. De fors dalende inkomsten door het lagere reizigersaantal resulteren in een “directe financiële impact”. Absolute reizigersaantallen geeft de NMBS niet vrij. Omwille van de corona-impact is vooral de aangehaalde trend door het jaar belangrijk, luidt de redenering.

Waardering en stiptheid nemen toe

De stiptheid ging er in het coronajaar wel op vooruit, met een stijging tot 93,6%. Dat is het beste resultaat in dertig jaar. Het spoorbedrijf wijst naar de inspanningen van NMBS en spoornetbeheerder Infrabel, “al moet ook rekening worden gehouden met de impact van de maatregelen tijdens de coronacrisis”.

Voorts wijst de spoorwegmaatschappij op de gestegen reizigerswaardering: 75% van de treinreizigers geeft de NMBS minstens een score van zeven op tien. Het voorgaande jaar was dat 67%, in 2018 56%. De reizigers waarderen ook de sanitaire maatregelen tegen het coronavirus, klinkt het.

Nog een ander cijfer: in 2020 werd drie kwart van de tickets aan de automaat of via website of app gekocht. Het aandeel van de verkoop aan de loketten daalde op een jaar tijd van 27 naar 20%.

Compliment aan alle NMBS’ers

“In 2020 heeft NMBS er alles aan gedaan om de reizigers verantwoord en sanitair veilig te kunnen vervoeren”, besluit CEO Sophie Dutordoir in het persbericht. “Dit is een compliment waard aan alle NMBS’ers die gans België bereikbaar houden in deze bijzondere tijden. Ook onze reizigers kunnen de inspanningen van afgelopen jaar duidelijk waarderen en in 2021 blijven we hierop verder inzetten, met een focus op (sanitaire) veiligheid, aanbod, stiptheid, toegankelijkheid, dienstverlening, digitalisering en duurzaamheid.”

De spoorbaas herhaalt ook dat ze “over een paar jaar” opnieuw het aantal reizigers van 2019 wil halen. Met horizon 2030 mikt de NMBS op 15% groei. In 2021 staan alvast ook de onderhandelingen over het nieuwe beheerscontract op de agenda.