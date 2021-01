Nick Cave kondigt nieuw album ‘Carnage’ aan

Nick Cave had de geruchten zelf al gevoed, maar nu is het officieel: er komt een nieuw album aan, ‘Carnage’. Dat heeft de Australische singer-songwriter vandaag zelf bekend gemaakt op zijn website The Red Hand Files.

“Ik ben de studio ingegaan, met Warren, om een album te maken”, schrijft Nick Cave op zijn website The Rand Hand Files. “Het album heet Carnage”.

Cave antwoord dat op de vraag van een fan over wat hij van de lockdown van het afgelopen jaar vindt, om vervolgens te bevestigen dat hij in de studio is geweest met vaste medewerker en Bad Seeds-bandgenoot Warren Ellis om de follow-up van zijn veelgeprezen album ‘Ghosteen’ te maken.

18de studioalbum

De Australische singer-songwriter schrijft onder meer dat hij vooral het tourleven mist, het fysieke contact met de fans (‘de pure, dierlijke verwantschap met mijn publiek’, zo omschrijft hij het) en het werken met de rest van de bandleden, The Bad Seeds.

‘Carnage’ wordt het 18de studioalbum van Nick Cave & The Bad Seeds. Vorig jaar bracht Cave nog de concertfilm en het album ‘Idiot Prayer’ uit, opgenomen als soloshow in het Londense Alexandra Palace tijdens de lockdown.