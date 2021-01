Krijgen we in 2032 Olympische Spelen in... Oekraïne en Hongarije?

Twee Oost-Europese landen, Oekraïne en Hongarije, hebben interesse in het organiseren van de Olympische Spelen. Dat bericht de gespecialiseerde website FrancsJeux.com woensdag. Het gaat om de Winterspelen van 2030 of de Zomerspelen van 2032.

De kans bestaat dat atleten voor de Winterspelen in 2030 of de Zomerspelen van 2032 het vliegtuig naar Oekraïne of Hongarije zullen moeten nemen. Oekraïens minister van Sport, Vadym Hutsait, heeft namelijk aangegeven de mogelijkheden van een organisatie van een olympiade te onderzoeken. De organisatie van een winterolympiade lijkt het meest realistisch. Oekraïne probeerde eerder de Winterspelen van 2022, die uiteindelijk aan Peking werden toegewezen, naar Lviv te halen.

De kandidatuur werd gedragen door de legendarische polsstokspringer Sergey Bubka, de voorzitter van het Oekraïens Olympisch Comité en lid van de Raad van Bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het project werd meer dan een jaar voor de stemming uiteindelijk stopgezet omwille van politieke onrust in Oekraïne, gelieerd aan de Russische invasie in de Krim.

Protest Hongaarse bevolking

Aan Hongaarse zijde waagde Boedapest al zijn kans voor de olympiades van 1916, 1920, 1936, 1944, 1960 en recenter 2024. Voor die laatste olympiade viel de keuze uiteindelijk op Parijs. Hongarije had zich op dat moment al teruggetrokken, onder druk van de publieke opinie. De regering koos ervoor zich te richten op de organisatie van WK’s, maar premier Viktor Orban liet in een interview met Nemzeti Sport de poort toch open. Hij zei graag nog tijdens zijn leven een olympiade te organiseren in Hongarije. Noch Oekraïne, noch Hongarije organiseerde ooit de Olympische Spelen.