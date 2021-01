Deze blokpauzes bevorderen je productiviteit

Pauze nemen is net zo belangrijk als studeren zelf. Na een semester vol online lessen en weinig of geen sociaal contact met docenten of medestudenten, is het soms moeilijk om gemotiveerd en geconcentreerd te blijven. Daarom zetten we enkele blokpauzes op een rijtje die bevorderend zijn voor je productiviteit. Ze helpen je om te ontspannen en ook om er nadien dubbel zo hard in te vliegen.

Ga naar buiten

Na al die uren achter je boeken kan je benen even strekken en een frisse neus halen, wonderen doen. Maak een wandeling in de buurt en ga bij voorkeur naar het dichtstbijzijnde park of bos. Uit onderzoek blijkt dat mensen die dagelijks tijd doorbrengen in de natuur minder kans hebben op een te hoge bloeddruk, depressie, angst en stress. Bovendien zal je nadien blij zijn dat je terug lekker warm achter je bureau kan kruipen.

Loop de stress weg

Nóg beter dan buiten wandelen, is buiten sporten. Ga een rondje lopen en zweet alle stress uit je lijf. Lopen is niet enkel goed voor je lichaam, ook onze hersenen hebben er baat bij. Lopen zorgt voor een betere hersendoorbloeding, doet het aantal verbindingen in je hersencellen toenemen én zorgt voor een beter gemoed.

Ruim je studieplek op

Opruimen klinkt misschien niet als de leukste blokpauze, maar je zal merken dat je beter zal kunnen focussen in een ordelijke omgeving. Zet leuke muziek of een goeie podcast op en breng je kamer en bureau weer op orde. Zo word je nadien door niets nog afgeleid.

Doe een powernap

Naast bewegen is uiteraard ook voldoende rust belangrijk. Het kan wel eens gebeuren dat je de nacht voor een examen een paar uur slaap mist. Een powernappauze is daarvoor dus de ideale oplossing! Bovendien zal je daarna alerter en productiever zijn en zal je je leerstof beter kunnen onthouden. De ideale lengte voor zo’n (middag)dutje is 20 minuten, dus vergeet je wekker zeker niet te zetten.

Dans je frustraties eruit

Als het studeren even te veel wordt, is losgaan op luide muziek hét medicijn. Zet je favoriete playlist op, haal je beste dansmoves boven en dans alle frustraties, negatieve energie en stress uit je lichaam.