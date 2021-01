In het Duitse Rees, niet zo ver van de grens met Nederland, heeft de politie een Belgische autobestuurder opgepakt. De man bleek hasj te smokkelen, verstopt in… zakjes kattenvoer.

Bij een controle ontdekten de agenten meer dan 6 kilogram hasj in de wagen van de Belg, verstopt in zakjes kattenvoer. De auto van onze landgenoot werd in beslag genomen. Of de hasj ook bestemd was voor een pluizige viervoeter, is niet geweten.