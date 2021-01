“Amerikaanse politie nam selfies met Capitool-bestormers”

Volgens sommige bronnen is op beeldmateriaal van de omstreden bestorming van het Capitool gisteren te zien hoe de politie, die het Amerikaanse Capitool moest beschermen tegen de amokmakers, de barricades openende en de indringers zo de toegang verschafte naar het parlementsgebouw. Binnen zou een agent geposeerd hebben voor selfies met de demonstranten, zo blijkt uit beelden die op sociale media circuleren.

De historische bestorming van het Capitool leidde gisteren tot ongezien chaos in het machtscentrum van de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse media kon de plaatselijke ordehandhaving de massale toestroom van demonstranten niet aan en werd de politie onder de voet gelopen. Het leidde tot historisch beeldmateriaal van indringers in het Capitool: gewone, furieuze burgers die het machtscentrum van de grootste democratie op aarde binnenvallen. De bestorming eiste vier doden.

Enkele bronnen wijzen op opvallende taferelen tussen de beelden van de massaal aanwezige nieuwsmedia, omstaanders en bestormers zelf. Zo zou de aanwezige politie nogal ‘gastvrij’ geweest zijn voor de demonstranten, in die mate dat de arm der wet zélf de hekkens verwijderde die de amokmakers de toegang tot het Capitool moesten versperren. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien zou zijn hoe de demonstranten van de politie vrije baan lijken te krijgen om het gebouw te bestormen.

Kanttekening bij de beelden is dat de juiste context ontbreekt om het tafereel correct te interpreteren.

Feit is wel dat de “lakse” beveiliging van het Capitool onder vuur ligt. De kritiek luidt dat veiligheidsdiensten en politie te laat gereageerd hebben en aanvankelijk onderbemand waren. De beveiliging was niet voorzien op een massale toeloop van Trump-demonstranten voor het Capitool.

Op de koop toe circuleren op Twitter beelden van in het Capitool, waarop te zien is hoe een agent die instaat voor de beveiliging van het gebouw poseert voor een selfie met een demonstrant. De bewuste foto’s wekken heel wat wrevel op, zo valt af te leiden uit de reacties.

Nadien herstelden opgeroepen FBI-agenten de orde en werden de Trump-supporters uit het Capitool verdreven.

And the Capitol Police who are taking selfies… pic.twitter.com/X6RfIRu27r

The lesson to the rioters was, you’re mostly white so we won’t really do much. In fact we will let you take selfies with the Capitol police. So if you want to come back tomorrow, it’s cool! 🤦‍♀️ pic.twitter.com/EDoDqiCe4N

Selfies with the rioters inside the Capitol. Time to clean house at Capitol Police. Walmart has better rent-a-cops. pic.twitter.com/8hPvDfxyqg

What is sad is we spent the Summer protesting police brutality peacefully, getting hit by rubber bullets, pepper sprayed, tear gassed, etc.

Then these terrorists march into the Capitol, tear it up, & walk away! Some took selfies w/, police, vandalized, and stole items too! pic.twitter.com/vGt192G07W

— Lance Link Resists 🙈🙉🙊 (@LancelotLinkSpy) January 7, 2021