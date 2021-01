Aantal Belgen op Instagram steeg explosief tijdens coronajaar

2020 was voor heel wat bedrijven een rampjaar, maar Instagram deed gouden zaken. De socialenetwerksite zag zijn gebruikersbestand in België met maar liefst 1,185 miljoen accounts toenemen, oftewel een stijging van meer dan 30%. Het grootste sociale netwerk in ons land blijft met een straat voorsprong Facebook.

In het coronajaar 2020 moesten we noodgedwongen veel contacten met vrienden en familie onderhouden via sociale media. Uit de cijfers van analysebureau NapoleonCat blijkt dat vooral Instagram daar het afgelopen jaar de vruchten van plukte. De fotodeelapp kende met 1,185 miljoen nieuwe gebruikers een groei van iets meer dan 33%. Toch blijft Facebook met bijna 8,5 miljoen gebruikers nog steeds ruimschoots de grootste sociaalnetwerksite in België.

3.589.000 Instagrammers

Het afgelopen jaar nam het gebruik van alle sociaalnetwerksites in ons land toe. Zowel Facebook, Instagram, Messenger als LinkedIn zagen het aantal gebruikers dus toenemen. Toch zijn de onderlinge verschillen opvallend. Het aantal Instagramgebruikers steeg van 3.589.000 in december 2019 naar 4.774.000 in december 2020, een stijging van 33,02%. De toename speelt zich bij alle leeftijdscategorieën af, maar de gebruikers tussen de 25 en 34 blijven met 1.310.000 het talrijkst. Daarnaast is de fotodeelapp ook populairder bij vrouwen (54,9%) dan bij mannen (45,1%).

Facebook behoudt troon

Ook Messenger, de chatdienst van Facebook, heeft er met een stijging van 995.000 gebruikers (+19,17%) een goed jaar op zitten, net als moederbedrijf Facebook dat 990.000 nieuwe gebruikers (+13,32%) mocht noteren. LinkedIn, dat vorig jaar nog populairder was dan Instagram, tekende slechts een bescheiden toename van 100.000 gebruikers (+2,53%) op.

Alle apps zijn het populairst bij de leeftijdsgroep tussen de 25 en 34 jaar. Opvallend is wel dat die groep op LinkedIn liefst 56,7% van het totale aantal gebruikers uitmaakt, terwijl die cijfers bij Facebook en Messenger veel evenrediger verdeeld zijn over de verschillende leeftijdscategorieën. Instagram is dan weer het populairst bij jongeren en jongvolwassenen, met 54,6% van het aantal gebruikers tussen 18 en 34 jaar.