Wil je als Duits bedrijf de beurs op? Dan moet vrouw topfunctie bekleden

De Duitse regering wil beursgenoteerde bedrijven verplichten om vrouwen op te nemen in hun raad van bestuur. Dat staat in een wetsontwerp dat de regering heeft voorgesteld. Het Duitse parlement moet zich nog over het ontwerp uitspreken.

Volgens het wetsontwerp zal er minstens één vrouw moeten zetelen in de raden van bestuur die uit meer dan drie leden bestaan. Ook in het bestuur van overheidsbedrijven en ondernemingen waar de staat aandeelhouder van is, zullen vrouwen moeten zetelen.

De Duitse minister van Familiezaken Franziska Giffey sprak van een “mijlpaal” voor meer vrouwen in leiderschapsposities. Haar collega van Justitie Christine Lambrecht had het over een “belangrijk signaal voor hooggekwalificeerde vrouwen”, en ze riep de ondernemingen op om “de kans te grijpen” die de quota bieden om de bestuurszitjes te vervrouwelijken.

VS doet het beter

Volgens een recente studie van de Duits-Zweedse stichting AllBright zijn vrouwen slechts goed voor 12,8% van de leden van de raden van bestuur van de dertig ondernemingen die noteren in de Dax-index, de sterindex van de beurs van Frankfurt.

In de dertig grootste groepen van andere landen ligt dat percentage hoger, zo blijkt uit dezelfde studie: 28,6% in de Verenigde Staten, 24,9% in Zweden, 24,5% in het Verenigd Koninkrijk en 22,2% in Frankrijk.

Weerstand bij werkgevers

De Duitse bondskanselier Angela Merkel steunt het wetsontwerp, maar onder meer binnen haar eigen conservatieve partij (CDU) botst het op weerstand. Ook een deel van de werkgevers hebben bedenkingen, ze vinden dat de regering zich niet moet bemoeien met het bestuur van ondernemingen. Bepleiters van pariteit tussen mannen en vrouwen vinden dan weer dat het ontwerp niet ver genoeg gaat en ze betreuren dat het maar zal gelden voor een beperkt aantal privébedrijven.

Als de wet er komt, zal die gelden voor 73 bedrijven, waarvan er op dit moment 32 geen enkele vrouw in hun raad van bestuur hebben.