Vrouwen in Moskou mogen na veertig jaar verbod weer dit “te gevaarlijke” beroep uitoefenen

Twaalf vrouwen zijn op 1 januari 2021 de geschiedenisboeken ingegaan als de eerste nieuwe vrouwen die in de stad Moskou na veertig jaar verbod weer achter het stuur van een metrostel mochten kruipen. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Voordien werd het beroep als te gevaarlijk voor vrouwen beschouwd.

Na een verbod van veertig jaar besturen nieuw aangenomen vrouwen in de Russische stad Moskou weer de metro. Vorig jaar besliste het Russische ministerie van Werk dat vrouwen terug mochten worden ingehuurd als metrobestuurder. Intussen heeft de eerste nieuwe generatie vrouwelijke chauffeurs hun training voltooid, en op 1 januari jongstleden gingen ze aan de slag.

Van de 25 vrouwen die in het trainingsprogramma startten, zijn er uiteindelijk 12 geslaagd, klinkt het in een mededeling. Voorlopig mochten wel enkel vrouwen die al een andere functie hadden binnen de Russische metro zich aanmelden. “Volgend jaar zullen minstens 50 nieuwe medewerkers onze vrouwelijke chauffeurs vervoegen. We zijn erg trots dat het transport in Moskou toegankelijk is voor alle mensen, ongeacht geslacht!”

“Te zwaar voor vrouwen om ondergronds te werken”

Van die trots was echter veertig jaar lang geen sprake. Vrouwen mochten reeds vanaf 1936 de metro besturen, maar in 1980 kwam de job op een lijst van verboden beroepen te staan. Die beroepenlijst werd eerst ingevoerd in 1974 en omvat functies die gevaarlijk zouden zijn voor de gezondheid van vrouwen, zoals parachutist, automonteur en maker van blaasinstrumenten.

Een van de criteria van de lijst is dat vrouwen geen beroepen mogen uitoefenen waarin ze minstens twee keer per uur een gewicht van meer dan 10 kilogram moeten heffen. Belachelijk, vinden Russische NGO’s die strijden voor vrouwenrechten, want een eenjarig kind weegt ongeveer ook zoveel. En niemand verbiedt een moeder haar baby te dragen.

In het geval van metrochauffeur zou het voor vrouwen te zwaar zijn om lange tijd onder de grond door te brengen. Ook dat stootte op kritiek, want in het ondergrondse metrosysteem zijn wel vrouwelijke schoonmakers, caissières en liftbediendes werkzaam. Vanaf 1980 werden er geen nieuwe vrouwelijke metrochauffeurs meer aangenomen. Zij die al tewerkgesteld waren, mochten hun job wel houden.

Automatiseringsprocessen

Volgens het departement van Vervoer hield de job van metrobestuurder voordien “zware fysieke inspanning in”, maar door automatiseringsprocessen zou dat nu van de baan zijn. Kersverse bestuurster Kristina Vakulenko zegt dat de nieuwe Moskva-metrostellen moderner zijn dan de vorige, wat de werkomstandigheden verbetert. “Zelf kan ik het niet vergelijken, maar mijn man – die ook metrobestuurder is – zegt dat het verschil met het oude model erg merkbaar is”, zegt ze aan het Russische persbureau TASS.

President Vladimir Poetin keurde de omstreden beroepenlijst in het jaar 2000 opnieuw goed. Door de grote hoeveelheid kritiek bracht het Russische kabinet de lijst in september 2019 terug van 456 beroepen naar circa honderd. Daarmee verdween ook het beroep van metrobestuurder van de lijst.