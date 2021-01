Onverbeterlijke dief die 1 jaar cel riskeert: “Gelukkig nieuwjaar, rechter”

Een man die na een zoveelste diefstal weer maar eens voor de rechtbank moest verschijnen, maar geprobeerd om sympathie op te wekken door de rechter het beste wensen voor het nieuwe jaar. De tactiek mislukte en de rechter verzekerde de gedetineerde dat hij “geen kompassie” met hem zal hebben. De man riskeert een celstraf van 1 jaar.

Toen een 36-jarige gedetineerde uit Sint-Truiden tijdens zijn proces over diefstallen het laatste woord kreeg, wenste hij de strafrechter in Hasselt een gelukkig nieuwjaar en maakte hij zijn beste wensen over. De openbare aanklager had een celstraf van 1 jaar gevraagd, maar de beklaagde vroeg de rechtbank hem nog een laatste kans te geven. Hij zag meer heil in een werkstraf. De woorden van beklaagde konden bij de rechter op weinig sympathie rekenen. “Ik kan met u geen kompassie hebben”, zei de rechter die op 20 januari uitspraak doet.

Biefstuk in broek

“Beklaagde is een gekend persoon bij de gerechtelijke autoriteiten. Op 7 oktober 2020 werd hij veroordeeld voor een zware diefstal, maar diezelfde dag werd hij in kledingwinkel ZEB betrapt op diefstal. Het ging om een 20-tal kledingstukken. Hij was bezig veiligheidslabels van schoenen te verwijderen. Op 24 november 2020 werd hij weer betrapt in de Delhaize op het stelen van roltabak. Hij stak pakken onder zijn kleding en propte ook een biefstuk in zijn broek. Hij was ter plaatse met een gestolen fiets die hij naar eigen zeggen op de Zwarte Markt in Tessenderlo had gekocht, terwijl die markt door de coronamaatregelen gesloten is”, aldus de openbare aanklager.

Voor zijn dochtertje

“De man drong op 1 december 2020 via de veranda een woning binnen, waar hij onder meer een stofzuiger, stoomreiniger en fles frituurolie meenam. Op camerabeelden zag men hem binnengaan met een zak en later buitenkomen met zoveel goederen dat hij zich nauwelijks kon voortbewegen. Als we naar zijn strafblad kijken, zien we dat hij tussen de 6 en 7 jaar cel heeft openstaan. Ik vraag de maatschappij te beveiligen tegen deze man”, zei de procureur.

De beklaagde zei nog dat hij voor zijn dochtertje wilde zorgen. Volgens zijn advocaat pleegde de man de feiten om te overleven. “Dat zijn misschien allemaal mooie woorden, maar hier op mijn moederhart spelen door te zeggen dat ge er voor uw dochtertje wilt zijn, gaat niet pakken. Een brave dief, zoals ge hier afgeschilderd wordt, dat bestaat niet. Ge zijt een gezonde man. Ga dan werken. Ik kan met u geen kompassie hebben”, zei de rechter.