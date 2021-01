Na ‘The Queen’s Gambit’ doet ook dit nostalgische speelgoed gooi naar televisiesucces

Nu we allemaal een schaakbord in huis hebben gehaald nadat we ‘The Queen’s Gambit’ hebben uitgekeken, is het binnenkort misschien tijd voor een nieuwe hype. Twee productiehuizen slaan de handen in elkaar om een film te maken over speelgoed recht uit de jaren 80: de Rubik’s Cube.

Uren draaien aan dat stroeve, piepende onding en nóg kreeg je de zes vlakken niet in dezelfde kleur: de frustratie kon hoog oplopen in de jaren 80. Ten tijde van The A-Team en MacGyver zaten we met z’n allen te prutsen aan de Rubik’s Cube, en dat zou weleens kunnen terugkeren. Het nostalgische speelgoed veroverde tijdens de lockdown opnieuw onze verveelde harten, maar wil nu ook een gooi doen naar televisiesucces.

Volgens Variety komt er binnenkort een film over de Rubik’s Cube, geproduceerd door Hyde Park Entertainment Group Endeavor Content. Bovendien zou er ook een spelshow in de maak zijn. Of dat een exclusief Amerikaans format is, valt nog af te wachten.

Ook over de opzet van de Rubik’s Cube-film is weinig geweten. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een animatiefilm in ‘The Lego Movie’-stijl, of om een prent over het ontstaan van de iconische kubus en de competitie die het teweegbrengt.

Documentaire

De Rubik’s Cube speelde al enkele bijrolletjes in blockbusters, zoals in ‘The Pursuit of Happyness’ en ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’. Het speelgoed stond echter nog nooit volledig in de aandacht, behalve in de mini-documentaire ‘The Speed Cubers’ (2020) op Netflix. Die vertelt het verhaal van de vriendschap van twee snelle puzzelaars die het in 2019 tegen elkaar opnamen tijdens het Wereldkampioenschap van de World Cube Association.

De kubus, in 1974 uitgevonden door de Hongaarse architect en uitvinder Ernő Rubik, ging wereldwijd al meer dan 350 miljoen keer over de toonbank.